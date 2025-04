Katy Perry canta en el espacio junto a un equipo femenino en un vuelo histórico de Blue Origin

En un evento que marcó un hito en la exploración espacial, Katy Perry cumplió su promesa de cantar en el espacio durante un vuelo organizado por Blue Origin. La cantante despegó a bordo de la nave New Shepard NS-31 el lunes, acompañada de un grupo exclusivamente femenino que incluyó a Lauren Sánchez, prometida de Jeff Bezos; la presentadora de televisión Gayle King; la ex científica espacial de la NASA Aisha Bowe, quien estudió planetas alrededor de otras estrellas y ahora aboga por los sobrevivientes de violencia sexual; y la productora de cine Kerianne Flynn. Este vuelo tuvo una duración total de poco más de diez minutos y representó la primera misión integrada únicamente por mujeres en seis décadas. No solo fue un logro técnico, sino también una experiencia profundamente emocional para las participantes.

Detalles del vuelo y la actuación de Katy Perry

Como se puede observar en algunas imágenes del regreso a la Tierra, las participantes besaron el suelo al regresar al planeta, mientras describían la experiencia como indescriptible. La canción que interpretó durante este histórico viaje despegó a las 8:30 horas (tiempo local) desde el oeste de Texas. Durante el trayecto, alcanzaron aproximadamente cuatro minutos antes de regresar a la Tierra. En este breve pero significativo tiempo, Katy Perry interpretó una versión de “What a Wonderful World”, un clásico de Louis Armstrong, cumpliendo así con su promesa hecha en una publicación de Instagram la noche del domingo. “La Tierra se veía tan tranquila”, afirmó, añadiendo que incluso pudieron ver la luna desde la nave, de acuerdo con declaraciones recogidas por The Independent.

Impacto personal y mensaje de empoderamiento

Por su parte, Lauren Sánchez destacó el impacto personal del viaje, calificándolo como “la máxima expresión de entrega a lo desconocido”. Además, alentó a otros a vivir con este propósito, explicando que la misión tenía como objetivo inspirar a las personas a “soñar en grande”. También elogió a las mujeres que formaron parte del vuelo, describiéndolas como “narradoras de historias increíbles”. Este fue el undécimo programa de vuelos tripulados de Blue Origin, que ha llevado a diversos pasajeros al espacio desde 2021.

Para Katy Perry, el significado de este vuelo trascendió lo profesional. Según publicó un medio, compartió en sus redes sociales que había recibido “confirmaciones” de que estaba destinado a suceder, y en un video publicado notó que la cápsula tenía un contorno en forma de pluma, un símbolo que siempre ha estado asociado a ella. Llevaba el nombre de “Tortuga”, uno de los apodos que le han dado. En un momento, todas las tripulantes expresaron: “No hay coincidencias, estoy muy agradecida por estas confirmaciones y siento que algo grande está sucediendo”. Perry relató detalles sobre el entrenamiento previo, que incluyó simulaciones dentro de la cápsula y pruebas de ruido para prepararse para las condiciones que enfrentarían en el espacio, reportó The Independent.

Este vuelo, que fue realizado por un equipo femenino, marca un momento significativo en la historia de la exploración espacial, ya que hace sesenta años que no se realizaba una misión exclusivamente femenina. Con el continuo avance de Blue Origin en el turismo espacial, se están ofreciendo experiencias únicas que combinan tecnología de punta con momentos profundamente humanos. El mensaje de empoderamiento y valentía de las participantes resonará más allá de las fronteras.