Kel Calderón revela accidente ecuestre y reflexiona sobre el “karma” tras burlarse de su pareja

Durante las últimas horas, Kel Calderón generó preocupación entre sus seguidores tras compartir una situación complicada que vivió mientras montaba a caballo. La influencer utilizó su cuenta de Instagram para desahogarse y ofrecer detalles sobre el incidente que tuvo lugar durante una práctica de equitación.



Detalles del accidente

Kel Calderón reveló que sufrió un accidente al chocar contra un obstáculo. En sus palabras, “Mi yegüita me rehusó y me sacó volando por no apretar bien las piernas”. La influencer acompañó su relato con una fotografía que muestra los daños que sufrió a raíz del impacto. En las imágenes compartidas, se puede observar que una de sus piernas presenta un color morado, lo que indica el moretón resultante del accidente. Sin embargo, también se destacó que, a pesar de la caída, el incidente no fue de gravedad.

Reflexiones sobre el karma

Además de narrar el accidente, Kel Calderón hizo una reflexión sobre lo ocurrido, atribuyendo el incidente a lo que ella considera karma. La influencer confesó que, antes de su accidente, se había reído de su pareja, Renzo Tissinetti, quien había tenido un inconveniente mientras jugaba polo. En sus propias palabras, “Que se sepa que esto fue karma instantáneo porque Renzo se cayó ayer jugando polo y como me reí toda la tarde, toda la noche y hoy al desayuno, quizás el universo decidió que era mi turno”.

Reacción de los seguidores

La publicación de Kel Calderón generó una serie de reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron su preocupación por su bienestar y le enviaron mensajes de apoyo tras el accidente. La influencer, conocida por su cercanía con sus fans, recibió múltiples comentarios que reflejan el cariño y la atención que le brindan sus seguidores en momentos difíciles.