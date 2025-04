Kel Calderón sufre caída en equitación y bromea sobre el “karma instantáneo” tras reírse de su novio

Kel Calderón, conocida influencer y abogada, sufrió un accidente mientras practicaba equitación con su yegua, lo que resultó en una caída aparatosa. La influencer relató en sus redes sociales que intentó realizar un salto, pero su caballo se negó y la lanzó al suelo, provocándole un fuerte golpe en una pierna. En las imágenes que compartió, se puede observar un gran moretón en su pierna, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Detalles del accidente

Kel Calderón explicó que “mi yeguita me rehusó y me sacó volando por no apretar bien las piernas”, lo que indica que la caída fue inesperada y brusca. Además, mencionó que chocó contra un trozo de madera que formaba parte del obstáculo, lo que pudo haber agravado la situación. En su relato, también comentó: “No se la llevó gratis, porque se lo llevó con ella”, refiriéndose a su yegua.

Reacción y tratamiento

A pesar del accidente, Kel mantuvo una actitud positiva y bromeó sobre lo sucedido. En sus publicaciones, señaló que quizás el universo decidió que era su turno de experimentar una caída, después de haberse reído de su pareja, Renzo Tissinetti, quien se había caído jugando polo el día anterior. “Que se sepa que esto fue karma instantáneo, porque Renzo se cayó ayer jugando polo y como me reí toda la tarde, toda la noche y hoy al desayuno, quizás el universo decidió que era mi turno”, comentó con humor.

La abogada también compartió en sus historias cómo estaba siendo tratada la lesión. Su pareja aplicó choclo congelado en lugar de hielo para aliviar la hinchazón, lo que muestra un enfoque alternativo para el tratamiento de su golpe.

