Kieran Culkin revela arrepentimiento por broma a Mark Ruffalo en el escenario

Kieran Culkin, conocido por su papel en la serie Succession y hermano del famoso actor Macaulay Culkin, ha compartido una anécdota sobre una broma que le hizo al actor Mark Ruffalo en su juventud, la cual ahora lamenta. Esta confesión se realizó durante una entrevista con The Guardian, donde Culkin relató un incidente ocurrido cuando tenía 17 años, en el que cambió la marihuana de utilería por marihuana real durante una producción teatral.



La broma en la obra de teatro

En la obra de teatro titulada The Moment When, escrita por James Lapine, Culkin decidió hacer una broma que involucraba el uso de marihuana. En sus propias palabras, el actor expresó: “Tenía 17 años y era estúpido. Pensé que era una buena broma. Soy un estúpido. Dios mío, lo siento mucho”. A pesar de la naturaleza de la broma, Culkin mencionó que a los demás actores les gustó la situación.

La reacción de la directora de escena

La situación tomó un giro inesperado cuando la directora de escena se acercó a Culkin de manera contundente, exigiendo que le entregara el cigarrillo. Según el relato de Culkin, ella le dijo: “No me importa de quién sea, ni lo que haya pasado, pero Kieran, dame el pito”. Culkin, sintiéndose avergonzado, le entregó el cigarrillo y la directora le aconsejó: “Arruina tu vida en tu tiempo libre”. Culkin reflexionó sobre su juventud, afirmando: “Lo sé, lo sé. Pero yo era joven. Ahora tengo 42 años. Lo sé muy bien. No voy a intentar drogar a nadie en el escenario”.

La perspectiva de Mark Ruffalo

Por su parte, Mark Ruffalo también ha comentado sobre este episodio en una entrevista en The Graham Norton Show, aunque en ese momento no reveló la identidad de Culkin. Ruffalo recordó: “Hice una obra en la que me fumé un pito en la primera escena. Por supuesto, había un joven actor muy travieso con el que actuaba”. En el estreno, Ruffalo y Culkin decidieron usar un cigarrillo de marihuana real en la mesa de atrezzo, lo que llevó a que ambos se fumaran un gran cigarrillo en el escenario. A pesar de la controversia, Ruffalo mencionó que recibió “las mejores críticas de toda mi carrera” por esa actuación, aunque concluyó diciendo que nunca volvería a repetir la experiencia.