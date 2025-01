Kika Silva reflexiona sobre su reinado en Viña: “No hay que perder la tradición” tras 8 años de su coronación

Kika Silva, quien fue coronada como la Reina del Festival de Viña del Mar en 2017, ha compartido sus reflexiones sobre esa experiencia, marcada por diversas controversias, aunque no por su propia culpa. En aquel entonces, Silva representaba a Canal 13 y, al momento de entregar la corona, expresó sus sentimientos sobre su reinado. “Si tuviera que decir algo, sería quizás que me hizo más conocida y tal vez te tiran más mala onda, pero de verdad siento que no tuvo nada malo”, comentó la comunicadora. Además, recordó que el momento de recibir la banda y la corona fue emocionalmente complicado para ella. “Me escapé a las rocas sola y lloré, porque estaba cansada”, reveló Kika en 2017.

Reflexiones a ocho años de su coronación

Ocho años después de su coronación, Kika Silva decidió compartir sus sentimientos sobre el proceso en la Alfombra Roja del Copihue de Oro. En una entrevista con La Hora, la comunicadora manifestó su aprecio por la tradición del festival. “Me fascina, la verdad me fascina, creo que es importante no perder esa tradición. Yo creo que tuve la suerte de ser de las últimas generaciones que la vivió de manera un poco más tradicional”, afirmó. Silva enfatizó la importancia de mantener viva esta tradición, diciendo: “No hay que perderla, no hay que perderla, la verdad es que me pone muy contenta y lo he dicho ya, que retomemos esto como Reina de Viña en sí, ya que tiene mucha trayectoria, muchos años, así como el festival”.

El contexto de su reinado

Es relevante mencionar que durante su reinado en 2017, Kika Silva tuvo que posponer su piscinazo debido a una manifestación de los pobladores del campamento Felipe Camiroaga, quienes exigían mejoras en los servicios básicos en la zona del sector forestal alto en los cerros de Viña del Mar. Ante esta situación, la comunicadora reflexionó: “Yo tuve un traspié, pero para mí la verdad es que todo es una oportunidad. Entonces también fue una muy buena oportunidad en ese minuto para hacer lo que yo realmente quería”.

Consejos para futuras candidatas

Finalmente, Kika Silva dejó un consejo para las futuras candidatas a los Reyes del Festival de Viña. “Creo que lo más importante es dejar el corazón y darlo todo ahí. Y disfrutarlo, y disfrutarlo, y que sean ellas”, concluyó la comunicadora.