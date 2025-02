Kim Kardashian y Kanye West: una historia de amor, controversia y coparentalidad en el ojo público

La relación entre Kim Kardashian y Kanye West ha sido un tema recurrente en la cultura pop, marcando una era significativa en el entretenimiento. La empresaria y el rapero se casaron en el año 2014, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas del mundo del espectáculo. Juntos, tuvieron cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm. Sin embargo, en 2021, Kardashian solicitó el divorcio, el cual se hizo oficial en 2022. Desde entonces, su relación ha estado marcada por momentos de cooperación y conflicto, especialmente en lo que respecta a la coparentalidad y los constantes ataques públicos hacia la madre de sus hijos.

En diversas entrevistas y declaraciones, Kardashian ha explicado que la distancia y las diferencias en su estilo de vida fueron factores determinantes en su separación. En 2021, durante la emisión de la última temporada de Keeping Up With the Kardashians, admitió que había intentado hacer que su matrimonio funcionara, pero llegó a la conclusión de que no podía seguir en una situación donde no se sentía feliz. “Me di cuenta de que quiero un esposo que viva en un estado completamente diferente”, dijo en ese entonces.

Desde que se separaron, Kardashian ha hablado en varias ocasiones sobre West, sus dificultades como padres separados y cómo intenta manejar la situación para proteger a sus hijos. En febrero de 2025, surgió una nueva polémica tras una serie de publicaciones en redes sociales de West, donde realizó comentarios antisemitas y acusó a Kardashian de ser “adicta a la cirugía”. Según un informante citado por In Touch, estas declaraciones molestaron profundamente a Kardashian, quien decidió imponer reglas estrictas sobre el acceso de los niños a su padre. “Está tan enojada que puede decir cualquier palabra en contra de él frente a los niños, porque sabe que eso los molestará. Está decidida a protegerlos a toda costa”, señaló la fuente.

Kardashian ha hecho grandes esfuerzos para mantener a sus hijos alejados de las controversias relacionadas con su padre. En una entrevista con Vogue Italia en junio de 2023, confesó que ha protegido a sus hijos y que seguirá haciéndolo. “Definitivamente, los protegí, y aún haré todo lo posible para que mis hijos no sepan nada de lo que sucede en el mundo exterior”, explicó. También reveló que mantiene un contacto cercano con los maestros de sus hijos para asegurarse de que no se enteren de los escándalos mediáticos que puedan afectarles.

En enero, Kardashian publicó una historia en Instagram que muchos interpretaron como una referencia a la actual esposa de West, Bianca Censori. “Estoy con mi chica silenciosa, tengo mucho que decir. Solo que no lo haré”, escribió, aunque poco después eliminó la publicación. A pesar de las polémicas, Kardashian ha reconocido el papel de West como padre. En el Día del Padre de 2022, le dedicó un mensaje en Instagram: “Gracias por ser el mejor papá para nuestros bebés. Los amamos, haces un gran trabajo. Feliz Día del Padre, Ye”.

Un momento tenso en su relación ocurrió durante un monólogo en Saturday Night Live en octubre de 2021, donde Kardashian bromeó sobre su divorcio, diciendo: “Me casé con todos los hombres negros ricos de América: el genio talentoso que me dio cosas increíbles. Me divorcié de él, y tienes que saber que eso redujo una sola cosa: su personalidad”. Además, en el mismo monólogo, hizo una broma sobre la fallida campaña presidencial de West en 2020, diciendo: “Ahora sé que estamos divididos como país, pero me encantaría que América se uniera, así que estoy aquí para anunciar que me postulo para… Estoy bromeando, chicos. Presidente. Podemos tener tres políticos fracasados en la familia”.

Kardashian también mencionó que West estaba presente durante el programa y que se molestó por el uso de la palabra “divorciada” en lugar de “presenté el divorcio”. “Él se enojó porque usé ‘divorciada’ en lugar de ‘presenté el divorcio'”, reveló. A pesar de las tensiones, Kardashian ha expresado que es importante para los niños que sus padres se lleven bien. “Podrías estar herido o enojado con tu ex, pero creo que los niños siempre tienen que tener a ‘tu mejor'”, afirmó.

En una charla con ABC News, Kardashian habló sobre sus hijos mayores, Saint y North, y cómo pasan tiempo con sus padres. Cuando se le criticó públicamente por permitir que su hija tuviera una cuenta de TikTok sin su consentimiento, Kardashian respondió con un extenso comunicado en Instagram, diciendo: “Las redes sociales son una realidad dolorosa que cualquiera puede crear”, tratando de manipular un proceso que es difícil para todos. En agosto, en el pódcast We Are Supported By, Kardashian mencionó que estas experiencias la han ayudado a crecer personalmente. “Mientras fuera fiel a mí misma, aprendí a vivir el momento”, dijo, y comentó que ha aprendido a no preocuparse tanto por la opinión de los demás. Asimismo, en el mismo año, declaró que siempre será una persona inspiradora y que tenía participación en Skims, su marca de ropa.