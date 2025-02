Misteriosa muerte de la actriz surcoreana Kim Sae-ron a los 24 años en su hogar de Seúl

Este domingo se reportó la muerte de la actriz surcoreana Kim Sae-ron, quien tenía 24 años. La joven fue hallada sin vida en su domicilio en el distrito de Seongdong en Seúl. Según consignó el medio The Korea Herald, cerca de las 16:50 hora local, un amigo de la actriz encontró su cuerpo sin vida tras no asistir a una reunión programada y alertó a la policía. Las autoridades indicaron que se está investigando el hecho para establecer la muerte de la joven, pero por el momento no se han encontrado señales de una entrada forzada o de violencia en la escena.

Trayectoria profesional de Kim Sae-ron

Kim Sae-ron debutó como actriz infantil en 2009 con la película A Brand New Life, pero alcanzó el reconocimiento con su papel en la cinta The Man from Nowhere (2019). Desde entonces, la actriz participó en diversas producciones tanto en la televisión como en el cine en Corea del Sur. Fue parte de películas como The Neighbor (2012), A Girl at My Door (2014), The Villagers (2018), entre otras. En televisión, tuvo papeles en las series El Espejo de la Bruja (2016) y Leverage (2019). Su última aparición en la pantalla chica fue en la serie de acción Sabuesos de Netflix.

Controversia y problemas legales

Sin embargo, un accidente interrumpió su carrera en mayo de 2022. La joven fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol en el distrito de Cheongdam-dong en Seúl, según consignó Infobae. La actriz chocó contra un transformador eléctrico de la zona, provocando un apagón temporal, además de daños a la infraestructura pública. En 2023, la joven fue multada con 20 millones de wones, es decir, cerca de 13.850 dólares. No obstante, debido al rechazo del público, no logró obtener más papeles tras el incidente.

Estado actual y últimos proyectos

De acuerdo a los medios locales, Kim Sae-ron se encontraba trabajando en una cafetería. Su agencia confirmó su participación en un musical, pero no entregaron más detalles sobre la producción. Un post compartido en redes sociales por la actriz muestra su actividad reciente, pero no se han proporcionado más actualizaciones sobre su estado o proyectos futuros.