El Kiwi regresa a la pantalla tras polémica, pero su nuevo emprendimiento lo mantiene en el foco

Arturo Walden, conocido como El Kiwi, es un destacado notero de la televisión chilena que ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva del país. Su estilo espontáneo y cercano lo convirtió en una figura entrañable durante los años 90, donde ganó el cariño del público a través de sus divertidas notas en diversos programas de televisión.

Inicios en la televisión

Walden comenzó su carrera en la televisión de forma estable como notero en el programa Viva el Lunes, transmitido por Canal 13. En este espacio, se destacó realizando notas en la calle, lo que le permitió conectar con la audiencia de manera efectiva. Su carisma lo llevó a convertirse en panelista del programa, aumentando su popularidad.

Conducción de Zoolo TV

En 1999, Arturo Walden asumió la conducción de Zoolo TV en Mega, un programa infantil que se asemejaba a Cachureos. En este espacio, interactuaba con personajes corpóreos y títeres, presentando concursos y animaciones. Las voces de los títeres eran interpretadas por reconocidas figuras del medio, como Renata Bravo y Kurt Carrera. Sin embargo, en 2003, Mega decidió no renovar su contrato, y Catalina Palacios, quien ya había tenido un segmento en el programa, ocupó su lugar.

Participaciones posteriores y reality shows

Tras su salida de Zoolo TV, las apariciones de Walden en televisión se volvieron esporádicas. Destacó su participación en el reality Pelotón en 2009, donde fue el undécimo eliminado. Desde entonces, ha sido invitado a diversos programas como La Divina Comida, Pasapalabra y más recientemente, Top Chef, donde hizo entrega de un Kiwi a Constanza Capelli.

Reinvención durante la pandemia

El Kiwi también incursionó en el stand-up, presentándose en distintos bares hasta que la pandemia de 2020 obligó a un cambio en su trayectoria. Con el inicio de las cuarentenas, se reinventó vendiendo pasteles y dulces a domicilio. En 2021, al criticar el Bono Clase Media, expresó: “Soy clase media, soy independiente, doy boletas y hace más de un año que no tengo ingresos estables, porque no he podido trabajar en mi profesión. ¡Qué rabia!”

Postulación a concejal y regreso a la televisión

En 2022, Walden se postuló como concejal por la comuna de La Florida, donde reside. Aunque la noticia fue bien recibida por sus seguidores, no logró obtener un cupo en el consejo municipal. En 2023, regresó a TVN para cubrir el Festival de Viña del Mar como notero del matinal Buenos Días a Todos, marcando su retorno a la televisión en un rol que ya había desempeñado anteriormente.

Controversia y desvinculación de TVN

Sin embargo, su participación en el programa terminó abruptamente tras una polémica en vivo. Durante un despacho, Kiwi le robó un beso a la comediante Pamela Leiva, lo que generó una ola de críticas y llevó a TVN a desvincularlo del equipo. La estación televisiva emitió un comunicado lamentando lo ocurrido y reafirmando su compromiso con el respeto y la línea editorial del canal. Walden, por su parte, reconoció su error, asegurando que no tuvo intenciones de faltar el respeto y ofreciendo disculpas públicas.

Nuevos emprendimientos

A pesar de la controversia, Walden ha encontrado nuevas formas de reinventarse. En 2023, lanzó Kiwilongas, un emprendimiento de venta de longanizas artesanales que rápidamente tuvo éxito en ferias y festivales de asadores. Con su energía característica, el exnotero ha expresado su entusiasmo por este negocio y su deseo de expandirlo a supermercados y almacenes. Más recientemente, en 2024, amplió su incursión en el comercio con Kiwihogar, una tienda dedicada a la venta de productos para el hogar y electrodomésticos.

Presencia en redes sociales

Walden sigue activo en su perfil de Instagram, donde cuenta con cerca de 60 mil seguidores. En esta plataforma, publica recuerdos, memes y chistes, manteniendo su conexión con el público.