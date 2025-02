Koke Santa Ana denuncia falta de ayuda tras asalto y agradece a venezolanos por su apoyo

Koke Santa Ana, conocido por su participación en el programa Mi Nombre Es, compartió en sus historias de Instagram un incidente alarmante que vivió recientemente, donde fue víctima de un asalto. En sus relatos, el animador expresó su frustración hacia algunos ciudadanos chilenos que, según él, no ofrecieron ayuda durante el suceso.

Detalles del asalto

Koke Santa Ana relató que un individuo se subió a su vehículo mientras él estaba al volante, y le sustrajo su teléfono móvil y billetera. En sus palabras, “Acabo de golpear a un tipo que se subió a mi auto y me sacó del bolsillo mi teléfono y billetera”. A pesar de la situación tensa, el comediante recibió apoyo de cinco personas de nacionalidad venezolana que lo asistieron en la persecución del ladrón.

Reacción de los transeúntes

El humorista también comentó sobre la reacción de los transeúntes durante el asalto, indicando que muchos de ellos, que eran chilenos, se limitaron a observar sin intervenir. “La verdad es que un tipo (chileno) se subió al auto mientras yo manejaba y varias personas, mientras yo lo perseguía por la calle, paraban a reírse o a apuntarme. Y eran todos chilenos y chilenas”, explicó Koke.

Reconocimiento a la ayuda recibida

Koke Santa Ana no dudó en reconocer la ayuda que recibió de los ciudadanos venezolanos, afirmando que sin su intervención, no habría podido recuperar sus pertenencias. “Si no es por los venezolanos, no habría llegado a mi casa hoy”, enfatizó el comediante, quien también criticó la actitud de algunos chilenos en la situación.

Contexto adicional

El relato de Koke Santa Ana no solo destaca el incidente del asalto, sino que también pone de relieve la percepción que tiene sobre la solidaridad en momentos de crisis. En sus palabras finales, el animador añadió: “Me asalta un tipo que se sube al auto. Y 5 personas venezolanas me ayudan a pillarlo y recuperar mi teléfono, mis llaves y la billetera”. Este suceso ha generado un debate sobre la responsabilidad social y la reacción de las personas ante situaciones de emergencia.