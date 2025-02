Koke Santa Ana denuncia asalto y agradece a venezolanos por su ayuda en la recuperación de pertenencias

A través de sus redes sociales, el actor Koke Santa Ana compartió que fue víctima de un asalto mientras se encontraba en su vehículo, agradeciendo a los ciudadanos venezolanos que lo asistieron en la recuperación de sus pertenencias. En sus historias de Instagram, el intérprete, conocido por el video de “Las 42 frases”, narró la complicada situación que vivió y criticó a quienes fueron testigos del robo.

Detalles del asalto

El actor relató: “Acabo de golpear a un tipo que se subió a mi auto y me sacó del bolsillo mi teléfono y billetera”, según lo consignado por Meganoticias. Santa Ana explicó que, mientras perseguía al ladrón, recibió la ayuda de cinco personas venezolanas que lo asistieron en la captura del asaltante.

Reacción ante los testigos

En su relato, Koke Santa Ana también cuestionó la actitud de los testigos que presenciaron el asalto. “Me da lo mismo si le da pena por él a la gente. La verdad es que un tipo (chileno) se subió al auto mientras yo manejaba y varias personas, mientras yo lo perseguía por la calle, paraban a reírse o a apuntarme. Y eran todos chilenos y chilenas”, afirmó.

El actor expresó su descontento con la reacción de los testigos, indicando que se sentían “tan superiores que se sienten y no se superan ni a ellos ni a ellas mismas”. A pesar de esta experiencia negativa, Koke Santa Ana volvió a enfatizar la ayuda que recibió de un grupo de ciudadanos venezolanos, afirmando: “Si no es por los venezolanos, no habría llegado a mi casa hoy”.

Publicaciones posteriores

Posteriormente, el actor eliminó la publicación original y compartió otra en la que proporcionó más contexto sobre lo sucedido. En esta nueva publicación, escribió: “Me asalta un tipo que se sube al auto. Y 5 personas venezolanas me ayudan a pillarlo y recuperar mi teléfono, mis llaves y la billetera”. Para finalizar, Koke Santa Ana expresó su gratitud con un simple “Gracias” en otra historia.