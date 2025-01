Koko Stambuk vuelve a la controversia: “La última vez que me acerqué a una mujer me trataron bastante mal”

Koko Stambuk, vocalista de la banda Glup!, hizo un comentario irónico relacionado con la controversia que vivió con la conductora argentina Melina Noto en abril del año pasado. Durante la Fiesta de la Vendimia en Casablanca, Stambuk intentó besar a Melina, quien se negó. Posteriormente, el músico expresó en el escenario: “Yo pensé que las argentinas eran un poco más vivas ¿eh? Pensé que eran más tímidas las argentinas”. Este incidente generó una gran polémica, y Stambuk se disculpó con Melina, reconociendo su “error” en esa situación.

Presentación en la Fiesta Grado 3

El pasado domingo, Glup! se presentó en la Fiesta Grado 3, que tuvo lugar en Concepción. Durante su actuación, Koko Stambuk invitó a varios miembros del público a unirse a él en el escenario para interpretar la canción “Cómplice eterno”. En este contexto, el vocalista se dirigió a una de las mujeres presentes y le preguntó si quería darle un beso en el escenario.

Stambuk comentó: “Te pregunto, ¿quieres ser parte de esto?, porque la última vez que me acerqué a una mujer me trataron bastante mal”. Además, añadió: “Un beso no tiene nada de malo, un beso no consensuado sí, pero un beso consensuado está bien. ¿Quieres darme un beso? Si tú quieres darme uno, me lo das”.

Reacciones y comentarios posteriores

Tras su actuación, el portal Página 7 se interesó por los comentarios de Stambuk en el escenario, pero el cantante optó por no referirse al tema. La situación en torno a sus declaraciones y la controversia anterior con Melina Noto sigue siendo un punto de interés en los medios y entre los seguidores de la banda.