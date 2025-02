Laura Landaeta expone el oscuro pasado de Luis Japaz, exmano derecha de Cathy Barriga en Maipú

La periodista Laura Landaeta se ha pronunciado sobre Luis Japaz, quien fue el exmano derecha de Cathy Barriga, y ha estado apareciendo en varios programas de televisión para exponer cómo operaba la Municipalidad de Maipú durante su gestión.

El rol de Luis Japaz en la alcaldía de Cathy Barriga

Luis Japaz, un odontólogo de profesión, desempeñó el cargo de coordinador general de la alcaldía mientras Cathy Barriga estaba en el poder. En este contexto, Laura Landaeta ha afirmado que el “doctor” no es lo que actualmente presenta en televisión, y ha investigado su trayectoria, descubriendo que también tuvo acciones cuestionables durante su tiempo como asesor de Barriga.

Las declaraciones de Laura Landaeta

En uno de los episodios del programa Plan Perfecto, Landaeta comentó: “Me da risa como se sacan los ojos entre los imputados. Uno habla mal del otro… tiendo a creer que en el caso de Luis Japaz, él está haciendo un juego que legalmente es permitido y que es colaborar con la Fiscalía”. Esta afirmación sugiere que Japaz podría estar buscando protegerse a sí mismo al colaborar con las autoridades.

La doble institucionalidad de Cathy Barriga

La comunicadora también hizo hincapié en que Cathy Barriga estableció una “doble institucionalidad” durante su mandato. Según Landaeta, “en paralelo a las funciones formales de supervisión y manejo de fondos, ella creó un staff paralelo que terminó apropiándose de los documentos y firmas, de la identidad del municipio, y ahí se generan muchas acciones delictuales”. Esta afirmación resalta la complejidad de la administración de Barriga y las implicaciones legales que podrían derivarse de sus acciones.

Las acusaciones contra Luis Japaz

Laura Landaeta también abordó las acusaciones que pesan sobre Luis Japaz, afirmando que “Luis Japaz dice que no le gustó el matinal (de Cathy Barriga), pero él violentó personas, hay denuncias de agresión, de amenazas”. Además, mencionó que durante la realización de firmas fraudulentas de personas inscritas en la UDI, Japaz estaba involucrado, enviando personal en su horario laboral para llevar a cabo estas acciones.

La percepción de Laura Landaeta sobre Luis Japaz

Finalmente, Landaeta concluyó que, aunque Japaz pueda tener sus reservas sobre la gestión de Cathy Barriga, su imagen de “blanca paloma” no es creíble. Ella afirmó: “puede que sí, que algo no le haya gustado, pero eso de que es una blanca paloma, no lo creo”.

Laura Landaeta es también autora del libro La Perla Negra de la UDI, donde expone en detalle el papel que desempeñó Cathy Barriga durante su tiempo como alcaldesa de Maipú.