Lautaro Martínez recuerda el rechazo de Boca que casi lo aleja del fútbol profesional

Lautaro Martínez, reconocido delantero del Inter de Milán y destacado jugador de la Selección Argentina, ha compartido detalles sobre su trayectoria, incluyendo un episodio significativo de su juventud cuando fue rechazado por Boca Juniors. Este rechazo, que casi lo lleva a abandonar el fútbol, se produjo cuando tenía 15 años y se encontraba en el club Liniers de Bahía Blanca, donde había destacado por su rendimiento.

El rechazo de Boca Juniors

Durante una reciente entrevista con el portal italiano Corriere della Sera, Lautaro Martínez recordó su experiencia en Boca Juniors, donde realizó una prueba que no resultó como esperaba. A pesar de sus expectativas, el club le cerró las puertas tras una semana de entrenamientos, argumentando que no poseía la velocidad ni la potencia necesarias. “A los 15, hice una semana de prueba en Boca. Me echaron diciendo que no tenía ni velocidad ni potencia”, comentó Martínez, quien en ese momento tenía un físico muy diferente al que presenta actualmente.

Frustraciones y nuevos comienzos

El rechazo de Boca no fue el único obstáculo que enfrentó Lautaro Martínez en su camino hacia el éxito. También fue rechazado por San Lorenzo de Almagro, lo que intensificó su frustración y lo llevó a considerar dejar el fútbol. En un momento de desánimo, le expresó a su padre su deseo de abandonar el deporte y comenzar a trabajar. Sin embargo, la situación cambió cuando Racing Club se interesó en él y le ofreció otra prueba. “Cuando regresé a Bahía Blanca, le dije a papá que quería divertirme, dejar el fútbol y empezar a trabajar. A fin de año llegó Racing, ofreciéndome otra prueba. Les dije que, si me querían, iba, pero no realizaría más pruebas. Y me ficharon”, relató Martínez, quien finalmente encontró su camino en el fútbol profesional.

El futuro de Cristian Medina en Boca Juniors

En otro ámbito del fútbol argentino, el futuro de Cristian Medina parece alejarse de Boca Juniors. Tras negarse a participar en la Copa Argentina contra Gimnasia, la dirigencia del club ha decidido que no vuelva a jugar, lo que ha llevado a analizar diversas ofertas para su traspaso al exterior. En este contexto, Boca está interesado en Lucas Robertone, mediocampista del Almería, y se especula con un posible trueque que incluiría a Medina. Sin embargo, el Consejo de Fútbol de Boca se opone a un intercambio, ya que consideran que la cotización de Medina es superior a la de Robertone. Se espera que el Almería ofrezca una combinación de dinero y la ficha del volante de 27 años para concretar la operación.