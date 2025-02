El quiebre entre Véliz y Caszely: ¿una amistad irremediable tras años de silencio?

La relación entre los exfutbolistas de Colo Colo, Leonardo ‘Pollo’ Véliz y Carlos Caszely, ha estado marcada por un distanciamiento que se ha prolongado durante varios años. A pesar de haber compartido una amistad significativa tanto dentro como fuera del campo de juego en la década de los 70, actualmente ambos no mantienen comunicación. En una reciente entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), Véliz ofreció detalles sobre el quiebre de su relación, afirmando que ha intentado restablecer el vínculo, pero sus esfuerzos no han tenido éxito, ya que Caszely no muestra interés en retomar la amistad.

El fin de una amistad

Véliz ha mencionado en ocasiones anteriores que la ruptura de su amistad con Caszely se debió a problemas relacionados con negocios que ambos realizaron en el pasado, los cuales no resultaron como esperaban. Este conflicto se remonta a hace más de diez años. En la entrevista, Véliz expresó: “Nunca nos arreglamos, pese a que yo hice el esfuerzo. Traté de volver a ser su amigo, pero él no quiso”.

El exfutbolista recordó un momento en el que intentó reconciliarse con Caszely. En 2018, tras el fallecimiento de su compañero de equipo, Alejandro Silva, Véliz y otros miembros del plantel de Colo Colo 73 se reunieron para asistir al funeral en Molina. En esa ocasión, se encontraron en un servicentro de Vicuña Mackenna. Véliz relató: “Cuando Carlos llega en su auto, me mira y entra a tomarse un café. Yo lo seguí, fui al Redbanc y cuando terminé, me acerqué y le dije que ya era hora de ponernos en la buena, que ya habían pasado muchos años de los problemas por plata que tuvimos”. Sin embargo, la conversación no avanzó, ya que Caszely le respondió que antes de reconciliarse, Véliz debía escribir sobre él en una de sus columnas en ‘La Tercera’.

La perspectiva de Carlos Caszely

En el año 2019, Carlos Caszely abordó el tema del distanciamiento en un programa de CHV. Aunque reconoció que había una separación entre él y Véliz, no mencionó que esta se debiera a un negocio fallido. En cambio, Caszely se refirió a comentarios realizados por Véliz que le habían causado molestia. Caszely expresó: “Era mi hermano mayor. Ahora está cortado, por unas declaraciones que se mandó hace un tiempo. Él tomó otro rumbo, que le vaya muy bien en lo que hace”.

El exfutbolista también comentó sobre el impacto que tuvieron las declaraciones de Véliz en su familia, indicando que fue un momento difícil para él. “Se mandó unas declaraciones medias malas, conociéndome como soy, y ahí dije ‘está bien, que él tome su propio camino'”. Caszely concluyó su intervención diciendo que nunca recibió una llamada de Véliz, pero que ya consideraba el asunto como parte del pasado.