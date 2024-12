Controversia entre Leslie Sloane y Justin Baldoni: ¿qué revelará la próxima demanda?

La publicista de Blake Lively, Leslie Sloane, ha respondido a las acusaciones de haber manipulado información con el fin de perjudicar la imagen de Justin Baldoni durante la gira de prensa de la película Romper el círculo (It Ends with Us). Estas declaraciones se producen tras el anuncio del abogado de Baldoni, Bryan Freedman, quien ha manifestado su intención de presentar una contrademanda en relación a las acciones de Sloane. En la denuncia original, presentada el pasado 20 de diciembre, se acusó a Sloane de acoso sexual en el set de filmación y de liderar una supuesta campaña de desprestigio en contra de Baldoni.

En su respuesta, Sloane aseguró al Daily Mail que su defensa estará respaldada por pruebas contundentes y que se presentará en los tribunales cuando se reanuden las actividades en 2025. Según el tabloide británico, Sloane argumentará que los mensajes incluidos en la denuncia fueron sacados de contexto y que la presentación de la queja buscaba reparar la imagen de la actriz tras recibir críticas negativas durante la promoción del largometraje. Además, se señala que habría historias destinadas a dañar la reputación del actor y cineasta, una afirmación que Sloane niega categóricamente.

“Es claro que el señor Baldoni y su equipo de Wayfarer Associates sugieren que fui la fuente de las quejas a recursos humanos en el set, lo cual es falso”, declaró Sloane a la revista People. La ejecutiva de relaciones públicas explicó que el 11 de agosto recibió un aviso anónimo, transmitido por Sara Nathan, hermana de Melissa, quien forma parte del equipo de Baldoni. Este aviso apuntaba a alegaciones de problemas laborales en el set. Sloane aclaró que, en respuesta a las consultas, fue remitida a las compañías involucradas, o a Sony.

“Cuando los medios me contactaron, les dirigí hacia esas empresas para cualquier información relevante”, puntualizó. En su declaración, instó al público a leer tanto como Jonesworks LLC como a Stephanie Jones, quienes detallan un supuesto esfuerzo coordinado por parte de la co-estrella para incluir comportamientos inapropiados y comentarios sexuales en la introducción de escenas no consensuadas, lo que alega que lideró el desprestigio del estreno de la película.

Por su parte, el protagonista y director refutó las acusaciones de Lively, describiéndolas como falsas, escandalosas e intencionalmente sensacionalistas. En un pronunciamiento recogido por Deadline, afirmó que la próxima demanda revelará la verdad y contará con pruebas concretas. “En más de 30 años de práctica, nunca he visto este nivel de comportamiento poco ético alimentado a través de la manipulación mediática”, expresó.

La disputa legal entre las partes podría intensificarse, y la defensa de Baldoni incluirá demostrar que la narrativa presentada es completamente falsa y arrojará luz sobre los acontecimientos. “No voy a hablar sobre cuándo o cuántas demandas vamos a presentar, pero cuando presentemos nuestra primera demanda, va a conmocionar a todos los que han sido manipulados para creer en algo que es demostrablemente falso”, añadió. La película, basada en la novela de Colleen Hoover, ha tenido un éxito en taquilla, recaudando USD 350 millones con un presupuesto de 25 millones, a pesar de los rumores de tensión entre los coprotagonistas. Sin embargo, la controversia ha empañado este logro y aún es incierto si se filmará una secuela que adapte el segundo libro, Start.