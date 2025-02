Lewis Hamilton se reinventa en Ferrari: “La vejez es un estado mental” y busca su octavo título

El piloto británico Lewis Hamilton ha dado un giro significativo en su carrera al dejar Mercedes y unirse a Ferrari para la nueva temporada de la Fórmula 1. A sus 40 años, el siete veces campeón del mundo se muestra decidido a regresar a la gloria con la escudería italiana, con la ambición de conquistar su octavo título y demostrar su vigencia en la pista. En una reciente entrevista publicada en la revista Time, Hamilton afirmó: “La vejez es un estado mental. Yo nunca seré anciano”. Además, destacó su singularidad en el deporte, siendo el primer y único piloto negro en la Fórmula 1, y expresó: “Soy diferente. He pasado por mucho. He tenido mi propio viaje. No puedes compararme con otros años, o con el presente, la historia. Porque no se parecen en nada a mí”.

Hamilton también compartió su motivación actual, indicando que no tiene esposa ni hijos, lo que le permite concentrarse plenamente en su carrera: “Estoy concentrado en una cosa, esa es mi prioridad número uno”. Estas declaraciones han generado un gran revuelo en el mundo del motor, especialmente en relación a los comentarios de Toto Wolff, director de Mercedes, en su libro Inside F1: Life in the Fast Lane, publicado en noviembre. En este libro, Wolff sugirió que todos los pilotos tienen una fecha de caducidad en la Fórmula 1, lo que se interpretó como una clara indirecta hacia la decisión de Hamilton de unirse a Ferrari.

El directivo austriaco mencionó: “Nos ayuda porque evita el momento en que tenemos que decirle al más emblemático de nuestro deporte que queremos que pare”. Wolff también reflexionó sobre la agudeza cognitiva de los pilotos, sugiriendo que todos tienen un límite en su carrera.

Por otro lado, Hamilton reflexionó sobre su edad y el paso del tiempo, aunque parece no sentirse inquieto por ello. A pesar de que su cuerpo envejece, el piloto británico se siente vigente y motivado. En la misma entrevista, comentó sobre su cambio a Ferrari: “Necesitaba meterme en algo incómodo. Honestamente, pensé que todas mis primeras ya habían pasado. Tu auto, tu accidente, tu primera cita, el día de escuela. La emoción que sentí al pensar: ‘Esta vez traje rojo, Ferrari’. Guau. Estoy tan emocionado”.

Además, Hamilton rechazó las críticas del propietario del equipo de F1, Eddie Jordan, quien en un podcast en diciembre calificó de “absolutamente suicida” la decisión de desprenderse del español Carlos Sainz, dada la sólida relación de trabajo entre él y Charles Leclerc. Hamilton respondió a estas críticas diciendo: “Siempre he recibido negatividad. Nunca respondo a ninguno de los hombres mayores, en última instancia, blancos, que han comentado sobre mi carrera y creen que debería estar haciendo algo diferente”.

En un tono más relajado, Hamilton recordó una anécdota sobre un evento de paintball con los mecánicos del equipo, donde, aunque le dispararon, no hubo resentimientos: “No hay mala sangre. Absolutamente, no. Ganamos muchos campeonatos. Tiene dos ingredientes para ganar, ninguna duda”.