Impacto en la industria del entretenimiento tras la repentina muerte del actor Liang Youcheng a los 27 años

La repentina muerte del actor chino Liang Youcheng ha conmocionado a la industria del entretenimiento. A la edad de 27 años, el joven actor había forjado una carrera prometedora, destacándose en populares C-Dramas como ‘My Heart’ y ‘Echo of Her Voice’.

Detalles sobre la salud de Liang Youcheng

A finales de enero, durante las celebraciones del tradicional Año Nuevo Chino, Liang Youcheng comenzó a presentar síntomas de resfriado. Aunque esta afección generalmente no conlleva complicaciones graves, su estado de salud se deterioró rápidamente. El actor, que en ese momento estaba trabajando en la serie ‘It Girl in Tang Dynasty’, fue llevado a un centro médico donde fue hospitalizado debido a una infección en el sistema nervioso central. A pesar de recibir tratamiento de emergencia, no logró recuperarse.

Anuncio de su fallecimiento

Según el medio People, fue su amigo y colega Wu Xuyi quien anunció la triste noticia de su fallecimiento. En una emotiva publicación, Wu Xuyi expresó: ‘Saltaste fuera del tiempo y te convertiste en una estrella, duermes para siempre, lo extrañaremos durante mucho tiempo, mi buen amigo, Liang Youcheng llegará hasta el final.’

Contexto de su muerte

Liang Youcheng, nacido en China en 1997, mostró desde su infancia una profunda pasión por la actuación. Gracias a su notable versatilidad, se consolidó como uno de los actores favoritos en la escena de los dramas asiáticos. Se informa que su muerte ocurrió el segundo día del Año Nuevo Chino, aunque la noticia fue divulgada en las últimas horas. Se cree que el actor pudo haber fallecido a causa del virus de la influenza tipo A, aunque esta información aún no ha sido confirmada.