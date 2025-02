Escándalo de $LIBRA: Inversionistas afectados tras promoción de Milei, ¿estafa o malentendido?

El escándalo relacionado con la criptomoneda $LIBRA, promovida por el presidente de Argentina, Javier Milei, ha generado un gran revuelo y ha tenido repercusiones significativas en el ámbito financiero. Uno de los afectados es el inversionista chileno, Clemente Varas, quien reside en Miami y que se ha visto perjudicado por lo que ha sido calificado como una “estafa digital”. Varas decidió invertir US$12.000 en el proyecto tras observar una publicación de Milei en su cuenta de X. Sin embargo, su situación se tornó complicada, ya que, pocas horas después de realizar su inversión, ya había perdido la mitad de su capital.

Inversión y pérdidas de Clemente Varas

En una entrevista con BBC Mundo, Varas expresó su decepción, afirmando: “Pensé que $LIBRA era una versión más segura porque estaba promocionada por el presidente argentino. No parecía una memecoin, sino algo más serio”. A pesar de su confianza inicial, el inversionista reconoció que la situación ha tenido un impacto negativo en la imagen internacional de Milei, quien es considerado una figura respetada en el ámbito de las criptomonedas. Varas comentó: “Milei es alguien que está bien respetado por el mundo de criptomonedas”, aunque también admitió que esto podría afectar la percepción pública del presidente.

Responsabilidad y percepción del proyecto

A pesar de las pérdidas, Varas no considera que Javier Milei sea el responsable de la situación ni que haya tenido la intención de defraudar a los inversionistas. En sus propias palabras, “No creo que haya sido una estafa de Milei con el mundo de cripto, sino del creador de la criptomoneda”. Varas sugirió que Milei podría no haber comprendido completamente las implicaciones de promover una criptomoneda, indicando que “pienso que Milei no entendió mucho y dijo ‘hagámoslo’, y después comprendió la magnitud de lo que es promover una criptomoneda como esta”.

Consecuencias y recomendaciones

La situación ha llevado a Varas a reflexionar sobre la naturaleza volátil de las criptomonedas, especialmente las memecoins, que son conocidas por su alta inestabilidad. Varas compartió su experiencia, diciendo: “Puse US$12.000 y perdí la mitad. Tengo amigos que perdieron hasta US$100.000”. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha emitido recomendaciones para aquellos que buscan invertir en criptomonedas, subrayando la importancia de la precaución en este tipo de inversiones.

Denuncias y acusaciones en Argentina

La controversia en torno a $LIBRA se intensificó tras la presentación de una denuncia penal en Argentina, donde se alegó que Javier Milei podría haber estado involucrado en una “asociación ilícita” que estafó a más de 40.000 personas, con pérdidas que se estiman en US$4.000 millones. No obstante, el presidente ha rechazado estas acusaciones, afirmando que el número de afectados no supera las 5.000 personas. La situación sigue desarrollándose y generando atención tanto en Argentina como en el extranjero.