Chile se prepara para el lanzamiento de la licencia de conducir digital en 2025, comenzando en Tarapacá y Aysén

La esperada implementación de la licencia de conducir digital en Chile está programada para el 15 de enero de 2025, comenzando en las regiones de Tarapacá y Aysén, lo que representa un avance significativo en la modernización del sistema de transporte del país.

Cuándo debuta la licencia de conducir digital

Después de un proceso de tramitación que ha durado seis años, la licencia de conducir digital se lanzará el miércoles 15 de enero de 2025. Este innovador proyecto permitirá a los conductores de las primeras dos regiones acceder a su licencia a través de una aplicación móvil. Según el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, esta iniciativa representa un avance extraordinario, ya que los fiscalizadores podrán utilizar un código QR para verificar la validez de las licencias de manera inmediata.

En qué regiones funciona primero la licencia de conducir digital

Inicialmente, las licencias digitales estarán disponibles en las regiones de Tarapacá y Aysén. Durante el año 2025, su implementación se extenderá de manera progresiva hacia el centro del país, concluyendo en la Región Metropolitana hacia el segundo semestre del año.

Cómo saber si puedo obtener la licencia de conducir digital

En la primera etapa, no todos los conductores tendrán acceso inmediato a la licencia digital. El ministro Muñoz aclaró que solo las personas que renueven su licencia o la obtengan por primera vez podrán optar por la versión digital. Es importante destacar que las licencias físicas vigentes no necesitarán ser reemplazadas hasta su vencimiento. Esto significa que, si tu licencia actual sigue vigente, no es necesario solicitar la digital hasta su renovación.

Ventajas de la licencia de conducir digital

La licencia de conducir digital ofrece varias ventajas, entre las que se incluyen:

Mayor seguridad vial gracias a la digitalización y verificación rápida de licencias.

gracias a la digitalización y verificación rápida de licencias. Reducción del uso de papel y mejor gestión de documentos.

y mejor gestión de documentos. Acceso fácil y rápido a través de dispositivos móviles.

Con esta innovadora medida, el Gobierno chileno apunta a mejorar la seguridad vial y modernizar el sistema de licencias de conducir. Este es solo el comienzo de un cambio significativo que beneficiará a todos los conductores del país.