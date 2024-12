Definición del campeón de la Liga Profesional: ¿quién se llevará el título?

La tarde de hoy se definirá al nuevo campeón del fútbol argentino, con dos partidos que mantendrán en vilo a los aficionados de los tres equipos que tienen posibilidades de consagrarse en la Liga Profesional. Además, otros clubes también están en juego, ya que buscan asegurar su clasificación a las copas internacionales del próximo año. Vélez Sarsfield, Talleres de Córdoba y Huracán son los únicos tres equipos que pueden celebrar este domingo, y para lograrlo, deberán obtener la victoria en sus respectivos encuentros.

Partidos decisivos para la consagración

Por la fecha 27 de la Liga Profesional, Vélez se enfrentará a Huracán en el estadio José Amalfitani de Liniers a partir de las 19:30 horas. En el mismo horario, Talleres jugará contra Newell’s en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. El equipo de Córdoba dependerá de lo que ocurra en Buenos Aires entre Vélez y Huracán. Si Vélez, dirigido por Gustavo Quinteros, logra los tres puntos ante el conjunto de Parque Patricios, el resultado del partido de Talleres no tendrá relevancia, y el título de campeón del torneo doméstico será para el equipo velezano.

Condiciones para la consagración de Talleres

Para que Talleres pueda coronarse campeón, no solo necesita ganar su partido contra Newell’s, sino que también Vélez no debe superar a Huracán. En cuanto a las posibilidades de Huracán para consagrarse campeón de la Liga Profesional, estas son más limitadas en comparación con las otras dos opciones. El equipo de Parque Patricios no solo debe ganar su encuentro, sino que también debe esperar el resultado del partido entre Talleres y Newell’s, donde solo una derrota de Talleres le beneficiaría.

Interés de Boca y River en la definición

Los equipos de Boca Juniors y River Plate, dirigidos por Fernando Gago y Marcelo Gallardo respectivamente, estarán atentos a la definición del certamen argentino, a pesar de no tener posibilidades de coronarse campeones. La razón de su interés radica en que ambos clubes necesitan que Huracán se consagre en el torneo local para asegurar su clasificación a la Copa Libertadores del próximo año.

Posiciones en la tabla anual 2024

Los Xeneizes requieren que Vélez o Talleres se queden con el título para acceder a la fase 2 de la competencia más importante a nivel continental. Por su parte, los Millonarios también apoyarán para que Huracán no festeje, ya que eso les permitiría clasificarse directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores.