Cristiano Ronaldo se autoproclama el mejor de la historia, mientras Messi se enfoca en su preparación en el Inter Miami

Lionel Messi se encuentra en plena preparación con el Inter Miami para iniciar la competencia oficial, con la expectativa de mejorar el rendimiento general del equipo en esta temporada. Por otro lado, Cristiano Ronaldo ha acaparado la atención en las últimas semanas debido a sus controvertidas declaraciones, en las que reafirma su creencia de ser el mejor jugador de la historia, superando a figuras como Messi, Maradona y Pelé, basándose en sus impresionantes estadísticas. Sin embargo, una leyenda del fútbol inglés ha comentado que estas afirmaciones reflejan una profunda inseguridad por parte del jugador portugués.

Las declaraciones de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo no solo es reconocido por su excepcional talento en el campo de juego, sino también por su notable arrogancia. A diferencia de Lionel Messi, quien tiende a mantener un perfil bajo, CR7 enfatiza en cada oportunidad que tiene que es el mejor jugador del mundo y de la historia del fútbol. Según Jamie Carragher, estas afirmaciones están cargadas de inseguridad por parte del futbolista portugués. Carragher elogió a Messi por su enfoque en el presente y en sus logros, sin necesidad de demostrar nada a nadie.

La crítica de Jamie Carragher

Carragher no dudó en criticar a Cristiano Ronaldo, afirmando: “Es vergonzoso. Cuando un jugador como Cristiano Ronaldo a su edad empieza a organizar entrevistas con sus amigos solo para hablar de otras ligas, entrenadores y jugadores, eso es un signo de inseguridad. Es uno de los grandes y no tiene que hacer entrevistas todos los meses para decirlo él mismo. He visto las entrevistas de Lionel Messi y siempre solo habla de su familia, de sus clubes y de la Selección Argentina”. Estas declaraciones fueron realizadas por Carragher en Prime Video, donde analizó la situación actual de CR7.

Las afirmaciones de Cristiano Ronaldo sobre su grandeza

Fiel a su personalidad egocéntrica, Cristiano Ronaldo ha afirmado que es superior a Messi, Maradona y Pelé, a pesar de que los aficionados al fútbol puedan tener preferencias diferentes. Según CR7, sus habilidades lo colocan por encima del rosarino, quien es campeón del mundo, argumentando que es un jugador más completo y que no hay nadie en la historia del fútbol que sea mejor que él.

En una entrevista con La Sexta, Ronaldo expresó: “Soy el jugador más completo que ha existido. Yo hago todo: juego bien de cabeza, tiro bien las faltas, tiro bien de pie izquierdo, soy rápido, soy fuerte, salto bien. Una cosa son gustos, decir que les gusta más Lionel Messi, Maradona o Pelé, yo entiendo eso y lo respeto. Soy el mejor jugador de la historia. No vi a nadie mejor que yo, lo digo desde el corazón”.

Las declaraciones de Cristiano Ronaldo continúan generando debate en el mundo del fútbol, mientras que Lionel Messi se enfoca en su preparación con el Inter Miami.