La llegada de Messi a Miami desata anécdotas y empanadas tucumanas en su honor

Uno de los principales atractivos que sedujo a Lionel Messi para trasladarse a Estados Unidos fue la posibilidad de vivir de una manera más tranquila, lejos de los intensos focos del fútbol mundial. Aunque ha logrado cierto grado de privacidad, su mera presencia en el país genera un impacto constante. La Pulga puede dar fe de la notable presencia de argentinos en diversas partes del mundo, y una ciudad como Miami no es la excepción. Los argentinos están distribuidos por todo el territorio estadounidense, y las historias sobre las peripecias que han realizado para acercarse al astro del fútbol son numerosas. Recientemente, ha cobrado relevancia la anécdota de un tucumano que hizo todo lo posible para que Lionel Messi pudiera degustar sus empanadas.

La familia de Darío Jerez Leavi y su encuentro con Messi

La familia de Darío Jerez Leavi tuvo la oportunidad de ver a Messi en el campo de juego. “El año pasado, cuando Lio y el Inter de Miami vinieron a jugar a Kansas City, queríamos estar presentes, y se nos ocurrió hacer una bandera con una publicidad de nuestro restaurante, que se llama ‘Los hornos'”, comentó Darío en una entrevista con Canal 4. Este emprendedor argentino reside en las afueras de Kansas City y ha establecido un proyecto gastronómico que representa la cultura argentina.

La repercusión de su iniciativa fue tan significativa que, gracias a la información proporcionada por un chileno, lograron llegar al hotel donde se hospedaba el equipo del Inter de Miami. Esto les permitió tener una conversación directa con el chef personal de Lionel Messi, a quien le entregaron las empanadas. “A Leo le hicimos las empanadas tucumanas clásicas de nuestro restaurante, que son cortadas a cuchillo, bien jugosas. De hecho, le pusimos un cartelito que decía ‘ojo que tienen mucho jugo'”, relató Darío.

Conexiones dentro del equipo de Inter Miami

Como resultado de esta experiencia, Darío estableció contactos dentro del Inter de Miami, lo que podría abrir nuevas oportunidades para su negocio.

La popularidad de las empanadas argentinas

No es la primera vez que se escucha una historia similar. Las empanadas son uno de los platillos más representativos de la gastronomía argentina. Lionel Messi ha expresado en varias ocasiones su aprecio por este alimento, y Darío no fue el único que se percató de ello. En el año anterior, se hizo pública una iniciativa muy particular relacionada con las empanadas.

Empanadas con diseño especial para Messi

Graciella Boltiansky había creado una variedad especial de empanadas que rinde homenaje a Lionel Messi. Este diseño incluye el número 10, pelotas de fútbol, su nombre y la firma del local. Además, los sabores de estas empanadas están inspirados en las preferencias culinarias del jugador. Aparte de las clásicas de carne y pollo, también se ofrecían empanadas de pizza, que es otra de las elecciones comunes de Messi.