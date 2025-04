Messi y Suárez hablan sobre el futuro del astro argentino y su deseo de jugar el Mundial 2026

Lionel Messi se encuentra en la mira de la próxima Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Este evento podría representar el último gran reto para el futbolista del Inter Miami, quien ha insinuado la posibilidad de retirarse del fútbol profesional tras la cita mundialista, donde buscaría obtener su segundo título con la Selección Argentina.



En este contexto, uno de sus compañeros en el Inter Miami, Luis Suárez, ofreció una entrevista en la que abordó el futuro de Messi. Suárez, quien también fue compañero de Messi en el FC Barcelona, comentó que el capitán de la Albiceleste está muy motivado para participar en el Mundial, aunque aún no ha confirmado su presencia.

La llegada de Luis Suárez al Inter Miami

Luis Suárez se unió al Inter Miami en 2024, después de un breve paso por el Gremio de Porto Alegre. En la entrevista, el delantero uruguayo mencionó: “En tono de broma, muchas veces hablamos del retiro, pero él tiene esas ganas de jugar el Mundial del año que viene también”. Suárez, quien es uno de los mejores amigos de Messi, aclaró que no le pregunta sobre su participación en la Copa del Mundo, ya que considera que el tiempo decidirá su futuro.

Declaraciones de Luis Suárez

El delantero uruguayo expresó: “No me habla de eso ni yo le pregunto a él tampoco. Hay gente que no entiende, pero yo ya sé cómo es y no le pregunto nada de eso. El tiempo dirá”, refiriéndose a la situación de Messi. Esta será la primera Copa del Mundo a la que Suárez no asistirá desde su debut con la selección uruguaya en 2007.

Logros compartidos

Lionel Messi y Luis Suárez fueron parte del equipo del FC Barcelona que ganó la Champions League en 2015, un hito que ambos futbolistas comparten en sus respectivas trayectorias.

La renovación de Lionel Messi con el Inter Miami

El contrato de Lionel Messi con el Inter Miami está programado para finalizar a finales de este año, lo que significa que el jugador deberá decidir si renueva su contrato o busca un nuevo equipo para mantener su actividad de cara a la Copa del Mundo 2026. La opción de cambiar de equipo parece poco probable, por lo que lo más factible es que Messi extienda su vínculo con el Inter Miami por seis meses o un año más.

Hasta la fecha, Messi ha disputado 49 partidos con el Inter Miami, anotando 42 goles y proporcionando 21 asistencias.

El objetivo del Inter Miami es asegurar la renovación del astro del fútbol mundial hasta finales de 2026, permitiéndole participar en la temporada completa en el nuevo hogar de la franquicia, el Freedom Park. Según varios medios deportivos internacionales, Messi y el Inter Miami están muy cerca de alcanzar un acuerdo para la extensión de su contrato, lo que le permitiría al jugador retirarse en el club.