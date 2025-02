Reacciones encontradas ante el reboot de Little House on the Prairie: ¿un regreso a Walnut Grove?

La anunciada nueva versión de familia Ingalls (Little House on the Prairie) en Netflix ha generado una serie de reacciones entre los seguidores de la serie original de los años 70, así como entre su elenco. Alison Arngrim, quien interpretó a la engreída y manipuladora Nellie Oleson, compartió su opinión sobre el reboot que se producirá cuatro décadas después del western familiar que acompañó a varias generaciones. En una entrevista con el podcast ReMIND, presagió cambios significativos en la adaptación a la pantalla chica, la cual estará más apegada a las novelas originales de Laura Wilder. Esto se debe a que en la serie de los años setenta se incluían personajes que no estaban en los libros.

“No es realmente un reboot, están volviendo a Walnut Grove”, explicó la actriz. Afirmó que van a tener al doctor Baker y a la señorita Beadle, y que ciertamente tendrán a Albert, todos personajes que fueron creados para la serie. “Está regresando a los libros”, añadió. En cuanto a la posibilidad de ver a los actores de la versión original, señaló que hasta el momento no han sido contactados. “Ninguno de nosotros, donde sé, nuestro grupo, está en el proyecto”, expresó. Sin embargo, dejó la puerta abierta a una futura participación, sugiriendo que podría interpretar a la madre ficticia. “He estado bromeando durante años diciendo que finalmente tengo la edad suficiente para interpretar a la señora Oleson, así que llámenme”, sugirió.

Otros miembros del elenco también han reaccionado al anuncio, expresando diversas opiniones. Dean Butler, quien interpretó a Almanzo Wilder, reveló que recibió una llamada de Trip Friendly, hijo del productor Ed Friendly, quien es el actual responsable de la adaptación, para informarle sobre la producción antes de que la noticia se hiciera pública. “Ha habido muchos anuncios de reboots o reinterpretaciones, pero este se sintió diferente. Este es real”, dijo Butler. No obstante, admitió sus reservas sobre cómo podría afectar el legado del programa original. “Uno de mis primeros pensamientos, en total honestidad, es: ‘Si esto funciona, ¿se olvidarán de lo que hicimos hace tantos años?’”, reflexionó. “Y luego el siguiente pensamiento es: ‘Va a ser muy difícil crear algo que llegue al corazón de las personas como lo hizo el original’.”

Rachel Lindsay Greenbush, quien interpretó a Carrie desde los tres años, ha sido entusiasta sobre la llegada de Netflix. “Creo que es genial”, comentó. En redes sociales, tendemos a pensar en nosotros mismos como individuos, pero la historia de los libros es una comunidad en conjunto. “Y creo que eso es lo que se necesita hoy en día”, añadió. También destacó que “muchos están deseando contenido histórico”, por lo que espera con ansias la producción.

Melissa Gilbert, quien interpretó a Ingalls, respondió favorablemente al regreso ambientado en el oeste. La actriz defendió el proyecto cuando un periodista aludió a las intenciones de volver a un enfoque “woke”, diciendo: “Umm… vuelve a mirar la televisión ‘woke’, ya nosotros”, escribió en Instagram en respuesta a las críticas de Megyn Kelly. Luego enumeró los temas que abordó sin tapujos a pesar de la época, mencionando: “Hablamos de racismo, adicción, nativismo, antisemitismo, misoginia, violación, abuso conyugal y demás que puedas imaginar”, argumentó.

El nuevo Little House on the Prairie, bajo la dirección de Rebecca Sonnenshine (conocida por su trabajo en The Boys, Vampire Diaries, Archive 81), promete un enfoque original sobre la supervivencia en el oeste americano. Actualmente, se encuentra en las fases iniciales de desarrollo, y aún no se ha confirmado el reparto.