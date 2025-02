Luciana Echeverría se desmarca de la Red de Actrices de Chile tras polémica por Gonzalo Valenzuela

Luciana Echeverría, reconocida actriz chilena y una de las fundadoras de la Red de Actrices de Chile, ha decidido distanciarse de la organización en medio de una controversia generada por los comentarios de Gonzalo Valenzuela durante los premios Caleuche. A través de su cuenta oficial de Instagram, Echeverría emitió un comunicado en el que aclara su situación actual respecto a la red y aborda temas relevantes sobre la lucha feminista y la representación de las víctimas de violencia.



Desmarcándose de la Red de Actrices de Chile

Echeverría comenzó su mensaje afirmando: “Quiero aclarar que hace años ya no pertenezco a la red. Sin embargo, siento la necesidad de abordar un tema importante.” En su declaración, la actriz destacó que las acciones como denuncias o “funas” que se realizan en silencio pueden debilitar la lucha feminista y afectar negativamente a las víctimas en su interacción con el sistema judicial, lo que puede comprometer su credibilidad.

Críticas a la circulación de listas negras

La actriz también mencionó la existencia de una lista negra que, según ella, está circulando en varias agrupaciones dentro del ámbito artístico. Echeverría enfatizó que su intención no es “defender a los hombres”, como podría interpretarse de manera superficial, sino más bien “erradicar el fascismo interno que se disfraza de humanidad.”

Reflexiones sobre su papel en la Red

Echeverría continuó su mensaje reconociendo su papel como fundadora de la Red de Actrices de Chile, afirmando: “Puede que esté equivocada, pero al menos quiero ser honesta en mi perspectiva y hacerme cargo de ser parte de las fundadoras de la Red de Actrices de Chile.” También se refirió a los comentarios de Gonzalo Valenzuela, indicando que sus emociones en ese momento estaban motivadas por un deseo de un mundo mejor.

Sentimientos de desrepresentación

La actriz expresó su descontento con la representación actual de la red, afirmando: “¿Se sienten realmente representantes de todas las actrices chilenas? Yo, siendo fundadora, no me siento representada hoy.” Echeverría compartió que hubo acciones dentro de la organización que la avergonzaron y que la llevaron a distanciarse, aunque no lo hizo públicamente en su momento.

Reflexiones sobre la identidad y pertenencia

En su mensaje, Echeverría reflexionó sobre su identidad y su relación con los movimientos sociales, indicando: “A lo largo de los años, he comprendido que nunca he pertenecido a un solo lugar y que los ‘ismos’ no van conmigo.”

La declaración de Luciana Echeverría resalta la complejidad de la lucha feminista y la necesidad de un diálogo interno dentro de las organizaciones que buscan representar a las mujeres en la industria del entretenimiento.