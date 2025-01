Exfuncionario de Cathy Barriga revela presuntas irregularidades en el uso de fondos municipales para contratar niñeras, mientras la exalcaldesa defiende su inocencia

Luis Japaz, exfuncionario de la gestión de Cathy Barriga al mando de la comuna de Maipú, declaró ante las autoridades por la investigación relacionada a las presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos.



La declaración se llevó a cabo el pasado 6 de enero ante la Fiscalía Metropolitana Oriente, según lo informado por El Ciudadano. En su testimonio, Japaz afirmó que Barriga utilizó fondos municipales para contratar niñeras que cuidaban a su hijo menor, alegando que estas contrataciones se disfrazaban como “asesoras de aseo”.

Detalles de las contrataciones

Japaz, en su declaración, indicó que las entrevistas para estas contrataciones se realizaban en la Municipalidad y que las cuidadoras recibían pagos bajo contratos a honorarios. Además, el exfuncionario aseguró que Barriga estaba al tanto de que estas acciones eran ilícitas, afirmando que se opuso en varias ocasiones a dichas contrataciones.

Declaraciones de Luis Japaz

“Ahí me enteré de lo de Kimberly Guajardo, que estaba contratada por el municipio pero era la cuidadora del hijo de Cathy Barriga”, planteó Japaz. “Quiero decir que no en forma infantil, sino que de forma muy consciente, ella sabía que estaba cometiendo un ilícito. Ningún asesor le dijo que contratara con platas fiscales a la niñera de su hijo, y lo reiteró en cuatro ocasiones. En las tres ocasiones posteriores yo me opuse. A ella le siguieron pagando muchos años más, y su única función era ser la niñera”, recalcó.

Defensa de Cathy Barriga

Por su parte, Giovanni Calderón, abogado de Barriga, desmintió las acusaciones, asegurando que los pagos a la cuidadora del hijo de la exalcaldesa fueron realizados con fondos personales y no municipales. “Tanto la ex alcaldesa Barriga como su entorno abrieron las cuentas corrientes al inicio de este procedimiento, incluso antes de ser formalizada y ahí constan los pagos de ella como persona natural, como cualquier persona, a la cuidadora de su hijo a través de sus fondos personales”, recalcó el abogado.

Contexto de la denuncia

Es importante señalar que los reportes sobre esta denuncia se remontan a noviembre de 2019, cuando una funcionaria entregó información a Interferencia revelando que otra niñera, diferente a la denunciada por Japaz, había sido contratada con dineros municipales. Según la información, el sueldo de esta niñera fluctuaba “entre los 805 mil y los 877 mil pesos, siendo mes a mes la mejor pagada de la planta.”