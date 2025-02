Revelan incómodo episodio entre Cathy Barriga y su suegra en evento con autoridades

Recientemente, Luis Japaz, quien fue ex mano derecha de Cathy Barriga, ha compartido detalles inéditos sobre la administración de la ex alcaldesa en la Municipalidad de Maipú. En este contexto, Japaz recordó un momento incómodo que vivió la ex edil con su suegra, María Estela León, quien aparentemente intentó evitar un saludo de la ex “Mekano”. Es importante mencionar que Luis Japaz se encuentra formalizado en la misma causa que Cathy Barriga.

Detalles del incidente

Según lo comentado por Japaz, el desaire ocurrió durante un evento que contó con la presencia de autoridades como el expresidente Sebastián Piñera y Cecilia Morel. En este evento, había una fila de personas esperando para saludar a las primeras autoridades. En un momento dado, Cathy Barriga llegó al evento y su suegro, Joaquín Lavín Infante, la saludó de manera afectuosa. Sin embargo, su suegra, Estela León, en ese instante, se dio vuelta, lo que generó la impresión de que había algo más importante en las plantas de atrás, según la ironía de Japaz, tal como fue consignado por FMDOS.

Reacción de Luis Japaz

Al notar el aparente “desprecio” de Estela León, el secretario de la ex alcaldesa de Maipú decidió alzar la voz. “Yo como asesor no estaba en esa fila, estaba en otro rincón, y eso me superó. Ahí creo que me hice un poco más famoso en ese círculo cuando dije: ‘¡Señora Estela! La está saludando su nuera, la mamá de sus nietos. ¡Dese vuelta!‘”, relató Japaz.

Silencio de Joaquín Lavín Jr.

Finalmente, Luis Japaz aseguró que, ante este incómodo momento, Joaquín Lavín Jr. “guardó silencio”. Este incidente ha puesto de relieve las dinámicas familiares y las interacciones en el ámbito político, especialmente en eventos donde se reúnen figuras de alto perfil.