Revelan polémico episodio de Bielsa que afectó a las tías en la selección chilena

Revelaciones sobre la relación de Marcelo Bielsa con el personal de apoyo en la selección chilena durante su gestión.

En el contexto de las Eliminatorias Sudamericanas hacia el Mundial 2026, ha surgido una controversia en Uruguay que involucra al delantero Luis Suárez y al entrenador argentino Marcelo Bielsa. Tras su retiro de la selección uruguaya, Suárez reveló detalles sobre la dinámica interna del equipo, mencionando supuestos malos tratos por parte de Bielsa hacia sus ex compañeros. Estas declaraciones han provocado una serie de reacciones en Sudamérica y en otras partes del mundo, donde Bielsa ha tenido la oportunidad de dirigir.

Uno de los comentarios más destacados provino de Nicolás Peric, un ex guardameta chileno, quien compartió su experiencia con Bielsa durante su tiempo en la selección de Chile. En el programa “Pauta de Juego” de Radio Pauta, Peric narró un incidente que tuvo lugar durante la gestión de Bielsa al frente de la selección chilena. Según Peric, tras un empate sin goles entre la Universidad de Chile y Coquimbo en la Copa Chile, Bielsa decidió cancelar una conferencia de prensa que había sido previamente programada.

Peric recordó que conocía a las trabajadoras de la cocina en el complejo Juan Pinto Durán, donde se entrenaba la selección. “Yo conozco a las tías de Juan Pinto Durán cuando era Sub 17 y llegaba cagado de hambre y me decían: mi niñito, ¿tiene hambre?, venga para acá y cómase un pancito o tómese una leche o un café”, relató el ex arquero. Sin embargo, Peric continuó explicando que con la llegada de Bielsa, las dinámicas cambiaron drásticamente. “De un día para otro, llega Bielsa y las tías no pueden salir de la cocina y los jugadores no pueden entrar. Todo lo que a nosotros nos acercaba a ellas, se acabó”, afirmó.

Además, Peric mencionó un episodio que le dejó una impresión negativa sobre Bielsa. “Bielsa culpó a las tías por 700 dólares. Todos dejaban sus billeteras, sus relojes y no se perdió nunca nada. No me gustó ese episodio y fue feo ver a las tías llorando por 700 dólares”, expresó. El ex guardameta también destacó que Bielsa no compartía las comidas con los jugadores, prefiriendo almorzar en la oficina del segundo piso, lo que generó un distanciamiento entre el entrenador y el equipo. “Al único que le robaron en Juan Pinto Durán fue a él”, concluyó Peric, refiriéndose a la situación que se había presentado en el complejo de entrenamiento.