Descubre cómo la maca peruana puede transformar la salud hormonal y sexual

La maca peruana, conocida también como el ginseng peruano, es una planta que pertenece a la familia Brassicaceae y se desarrolla en los Andes centrales del Perú, a altitudes superiores a los 4.000 metros. Este cultivo tiene una historia de más de 2.000 años y se han identificado hasta trece variedades, entre las cuales las más estudiadas son la negra, amarilla y roja. La maca (nombre científico: Lepidium meyenii) es considerada un superalimento debido a su alta concentración de nutrientes, vitaminas y minerales, y se ha convertido en una aliada para la salud de las mujeres, especialmente por sus efectos en la menopausia y el deseo sexual.

Los beneficios de la maca son variados, destacándose sus propiedades mineralizantes y revitalizantes, que pueden contribuir al aumento de la libido. Además, contiene fitoesteroides naturales que ayudan a tratar los sofocos y otros síntomas asociados al climaterio. Según una publicación de la revista Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en México, el consumo de maca puede ser muy beneficioso para aliviar los síntomas de la menopausia.

La maca contiene esteroles, compuestos que activan el sistema endocrino, ayudando a regular el equilibrio hormonal del cuerpo. Estos esteroles apoyan la función de la glándula pituitaria y mejoran la actividad de las glándulas suprarrenales y reproductivas, tanto en ovarios como en testículos. Es un complemento ideal para combatir la fatiga, así como las fallas de memoria o el cansancio que pueden presentarse.

Los componentes principales de la maca se encuentran en su raíz y en las partes aéreas de la planta, e incluyen almidón, fibra dietética, que es beneficiosa para la digestión intestinal, y proteínas, que son esenciales para el crecimiento y la reparación de los tejidos corporales. De acuerdo con un estudio publicado en Food and Chemistry, la rica composición de la maca y sus cualidades como adaptógeno contribuyen a incrementar los niveles de energía y resistencia, además de ayudar a mitigar el estrés y la sensación de cansancio, favoreciendo así la libido.

Existen varios artículos que aseguran que este tubérculo tiene potentes efectos para potenciar la sexualidad en hombres en general, aunque las revisiones sistemáticas indican que, si bien los resultados son positivos, se requieren más estudios para confirmarlo. La maca también tiene propiedades antioxidantes y energizantes, y se ha demostrado que ayuda a la fertilidad en ambos sexos.

En cuanto a su consumo, la maca ofrece versatilidad y puede integrarse en la alimentación de diversas maneras. Por ejemplo, se puede añadir en polvo a licuados, jugos, yogures o mezclas de desayuno, o bien consumirse en cápsulas como suplemento nutricional. Según Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, las dosis recomendadas son de 1.5 a 3.5 gramos por vía oral al día durante un periodo de 6 a 16 semanas, y se aconseja consultar a un proveedor de atención médica para averiguar qué podría ser lo mejor para una condición específica.

La maca no presenta efectos secundarios significativos; sin embargo, su uso no es aconsejable durante el embarazo o el periodo de lactancia. Además, se recomienda evitar su consumo antes de dormir, ya que puede provocar insomnio, y se sugiere precaución en personas con hipertensión. Medline Plus desaconseja su uso en condiciones sensibles a hormonas, como el cáncer de seno, útero, ovario, endometriosis y fibromas uterinos, advirtiendo que “los extractos pueden actuar como estrógenos y, si se tiene alguna condición que empeore con el estrógeno, se deben evitar estos extractos.”