Felipe Braun revela el motivo de su alejamiento de las teleseries y su nueva vida en el sur

Este sábado, el programa “La Divina Comida” presentará un especial titulado “Machos”, en el que cuatro actores de la emblemática teleserie de Canal 13 se encargarán de cocinar y recibir a sus excompañeros en sus hogares. Los protagonistas de este episodio son Gonzalo Valenzuela, Rodrigo Bastidas, Pablo Díaz y Felipe Braun.

Felipe Braun, quien es conocido por su papel como Ariel Mercader, compartió detalles sobre su transformación personal y profesional tras mudarse al sur de Chile hace cinco años, un cambio que se intensificó con la llegada de la pandemia. En sus declaraciones, Braun expresó: “He descubierto un mundo que no tenía idea que existía y me encanta. Fuera de eso estoy grabando muchas cosas y el lugar para grabar es muy bueno, hay muchos spots (lugares)”. Este nuevo entorno ha permitido que sus hijos, de 8 y 11 años, también disfruten de una vida más conectada con la naturaleza. Braun comentó sobre sus pequeños: “Los niños están muy bien, o sea es muy lindo donde viven la sensación de estar cerca de los bosques, de ir a caminar y todo es importante”.

En cuanto a su alejamiento de las teleseries, el animador del programa “Sobre la tierra” de Canal 13 se refirió a su decisión de distanciarse de este formato. Braun explicó: “Me salí, pero igual una mezcla de que me salí y me quedé sin pega igual, porque yo estaba en TVN en la última, que de ahí no pasó nada. Ahí empezamos un esfuerzo de tratar de levantarse de nuevo para que me vuelvan a mirar y para hacerlo. Tú tienes que saber si quieres dar ese paso cuánto vas a pelear y con quién vas a pelear”.

Durante este proceso de reinvención, Braun comenzó a trabajar en un documental sobre Rapa Nui, que narra la historia de la isla. “Lo hice pensando en una plataforma y estoy en eso negociando con una plataforma, pero bueno, la cosa es que no estaba viviendo de todas las películas durante años que había inventado y todas estas historias”, indicó. En un giro inesperado, Braun recordó: “Entonces dije ‘me retiro’, vino la pandemia, me voy a dedicar a hacer quesos, y ahí el tema de la cabra, me compré una cabra, empecé a hacer quesos”.

Finalmente, Braun relató que una de las historias que había creado anteriormente resurgió el año pasado, cuando Amazon le propuso realizar una película titulada “Vida de Perros”. “Y fue una locura porque después de tantos años tratando de hacer algo me sale algo y la hice. Y me ha ido muy bien”, concluyó.