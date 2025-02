Nueva joven afirma ser Madeleine McCann y publica supuesta prueba de ADN que reaviva el misterio

La desaparición de Madeleine McCann en 2007 ha sido uno de los casos más notorios de personas desaparecidas en la historia reciente. El 3 de mayo de ese año, la niña británica de tres años desapareció del apartamento donde se alojaba con su familia en Praia da Luz, Portugal, mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano. Desde entonces, el caso ha generado una gran cantidad de atención mediática y ha estado rodeado de controversias, incluyendo la aparición de nuevos sospechosos y personas que afirman ser la niña desaparecida.

Nueva afirmación de identidad

En tiempos recientes, ha surgido una nueva joven que afirma ser Madeleine McCann. Se trata de Julia Faustyna, una chica polaca que desde 2023 ha sostenido que es la niña desaparecida. Sin embargo, en ese momento, un test de ADN realizado a Faustyna desmintió su afirmación, indicando que no había conexión genética con la familia McCann.

A pesar de los resultados negativos, Julia Faustyna ha vuelto a insistir en su identidad, publicando en sus redes sociales un supuesto test de ADN que, según ella, muestra conexiones con la familia de Madeleine.

Antecedentes de Julia Faustyna

No es la primera vez que Faustyna ha afirmado ser Madeleine, y tampoco es la primera vez que sus afirmaciones han sido refutadas. Hace aproximadamente dos años, un análisis de ADN reveló que no tenía “ninguna conexión con raíces inglesas o alemanas”. La joven ha expresado su creencia de que no es hija de los padres que la criaron y que fue raptada cuando era pequeña. En sus propias palabras, “Necesito saber qué está pasando y quiénes son mis padres”, declaró hace unos meses.

Reacciones de la familia de Julia Faustyna

La familia de Julia Faustyna ha manifestado al Daily Mail que esta es la “tercera vez” que la joven se hace pasar por una niña desaparecida. Antes de afirmar ser Maddie, había pretendido ser una chica alemana y una niña de Estados Unidos, ambas con paradero desconocido.

Reacción de los medios y la familia McCann

Los medios británicos han cubierto la reciente publicación de Faustyna en sus redes sociales, aunque los padres de Madeleine no han hecho comentarios al respecto. La situación sigue siendo objeto de atención mediática, mientras el caso de la desaparición de Madeleine McCann continúa sin resolverse.