Denuncian a actor de “Perdona nuestros pecados” por violencia: “Me pegó un cabezazo en el ojo”

La actriz Magdalena Gelsam ha decidido presentar una denuncia contra el actor Félix Villar, conocido por su participación en producciones como “Perdona nuestros pecados” y “Juego de Ilusiones”, a quien acusa de haber ejercido violencia durante su relación. La joven, también actriz, ha compartido su experiencia a través de sus redes sociales, revelando detalles sobre la relación y los episodios de violencia que vivió.



Detalles de la denuncia

En su relato, Magdalena Gelsam menciona que hace aproximadamente seis o siete meses había informado en sus redes sociales sobre un asalto que sufrió junto a su entonces pareja, Félix Villar. Sin embargo, ella ha aclarado que esa historia fue falsa, creada para proteger a Villar, quien, según ella, la violentaba de manera recurrente. “Yo conté eso para proteger a mi entonces pareja porque me violentaba recurrentemente. Él me pegó un cabezazo en el ojo y como se me notaba, yo no sabía cómo protegerlo e inventé esta historia”, expresó Gelsam.

Experiencias de violencia

La actriz también relató que el episodio del asalto fue solo uno de muchos momentos de violencia que experimentó durante su relación. “Este episodio del asalto fue uno de los muchos que pasaron durante toda la relación, solo que este fue la guinda de la torta. Yo tengo audios y si no es por mi amiga que llega cuando Félix me estaba violentando, seguramente me hubiera costado más salir”, comentó.

Magdalena destacó la intervención de una amiga que la ayudó a salir de la situación violenta, mencionando que “mi amiga fue muy tajante al sacarme, además estaba el hijo pequeño de Félix viéndolo”. La joven describió su estado emocional al final de la relación, indicando que se sentía incapaz de defenderse y que había llegado a un punto en el que aceptaba la violencia: “Era como ‘si quieres pegarme, pégame, pero que no sea en la cara, por favor’”.

La búsqueda de ayuda

En su testimonio, Gelsam también mencionó que intentó buscar ayuda, incluso contactando a la familia de Félix Villar, pero se sintió sola en su lucha. “Yo pedí ayuda, le pedí ayuda a su familia, pero finalmente te encuentras sola. Yo sabía que si yo hablaba, esto no iba a terminar bien, porque estoy partió con un ‘Mane, eres una mara… cu…’”, relató.

Consecuencias físicas y declaraciones de Mega

Finalmente, Magdalena Gelsam compartió imágenes que muestran las consecuencias físicas de los golpes que recibió por parte del actor. En respuesta a la situación, desde la cadena Mega se comunicaron con La Cuarta para aclarar que Félix Villar “no tiene ningún vínculo con Mega. Fue contratado por proyecto para un papel secundario que ya terminó”.