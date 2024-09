Maggie Smith y su lucha oculta contra el cáncer durante la filmación de Harry Potter

Maggie Smith, icónica actriz británica, falleció a los 89 años. Su legado en cine y teatro perdurará, inspirando a generaciones con su valentía y talento.

La noticia del fallecimiento de Maggie Smith ha conmocionado a sus seguidores. La reconocida actriz británica, famosa por su extensa y brillante carrera, falleció en la mañana del 27 de septiembre de 2024, a la edad de 89 años. Aunque su rostro ha sido familiar para varias generaciones, su fama se consolidó con papeles icónicos, como el de la estricta y entrañable Profesora Minerva McGonagall en la saga de Harry Potter. Según un comunicado de su familia, la actriz murió pacíficamente en el Chelsea and Westminster Hospital, rodeada de familiares y amigos cercanos.

Sus hijos, los actores Toby Stephens y Chris Larkin, se pronunciaron sobre el fallecimiento de su madre. “Nos llena de profunda tristeza anunciar la muerte de la Dama Smith”, escribieron en una declaración. “Como persona intensamente reservada, estuvo rodeada de su familia en sus últimos días. Deja dos hijos y cinco nietos que están destrozados por la pérdida extraordinaria de una madre y abuela”.

Maggie Smith deja un legado inmenso que abarca más de seis décadas de actuaciones en teatro, cine y televisión. Desde que ganó el Óscar a la Mejor Actriz en 1969 por su papel en “The Prime of Miss Jean Brodie”, pasando por su inolvidable interpretación de la Condesa Viuda Grantham en “Downton Abbey”, hasta su presencia en películas contemporáneas, se convirtió en un ícono de la actuación británica. Sin embargo, detrás de su grandeza artística y profesional, existió un capítulo oscuro que muchos desconocían: su lucha contra el cáncer de mama mientras filmaba la saga de Harry Potter.

En 2008, durante la filmación de la sexta película de la franquicia, “Harry Potter y el misterio del príncipe”, Maggie Smith recibió un diagnóstico que cambiaría su vida. Descubrió un bulto en su pecho, un hallazgo que inicialmente no le preocupó, ya que años atrás había tenido uno similar que resultó ser benigno. Sin embargo, esta vez la situación era diferente. A la edad de 74 años, recibió un diagnóstico devastador. “Me dejó sin aliento”, confesó en una entrevista con The Daily Telegraph en 2009.

Inició inmediatamente un tratamiento de quimioterapia, cuyos efectos secundarios fueron devastadores. Se sentía debilitada, calva y, en sus propias palabras, “horriblemente enferma”. A pesar de su estado, la idea de dejar su trabajo en el set no estaba en sus planes. Mantuvo su compromiso con el personaje de la saga, reconociendo que trabajar bajo tales condiciones era un reto. “Estaba totalmente calva. No tenía problemas en usar peluca. Era como un huevo cocido”, relató sobre aquellos días difíciles. A pesar de la gravedad de su enfermedad y del agotador tratamiento, se propuso completar todas las filmaciones, incluso si tenía que arrastrarse o tambalearse durante el proceso.

Maggie Smith siempre fue una mujer de pocas palabras sobre su vida privada, pero al hablar de su experiencia con el cáncer, fue clara sobre lo aterrador que fue el proceso. “Era muy incierto. Sabía lo que me deparaba el futuro, si es que había algún futuro. No creo que haya mucho, dada mi edad; simplemente, no hay”, declaró en ese momento. Su vulnerabilidad se evidenciaba, ya que había pasado toda su vida frente a las cámaras, pero enfrentaba una amenaza que podía arrebatarle su seguridad.

Durante esos años, la idea de volver al teatro le resultaba impensable. “No estoy segura de poder actuar en el teatro, es agotador”, admitió. Sin embargo, logró salir adelante. Tras un constante esfuerzo, se recuperó del cáncer, aunque tomó tiempo volver a la regularidad. Su espíritu inquebrantable la llevó nuevamente a la pantalla. Poco después de finalizar su tratamiento, protagonizó “The Best Exotic Marigold Hotel” y retomó su memorable papel como Violet Crawley en “Downton Abbey”, ganándose el cariño de nuevas generaciones de fans.

En la gran pantalla, continuó conquistando al público con su talento en proyectos como “Miracle Club” en 2023. La franquicia de Harry Potter no solo otorgó un lugar especial en el corazón de sus fanáticos, sino que también reflejó la fuerza y valentía de la actriz fuera de la cámara, dándole un nuevo significado a su personaje. La Profesora McGonagall, severa, justa y valiente, se convirtió en un espejo de sus propias dificultades. Su lucha contra el cáncer y su decisión de continuar trabajando, así como su capacidad para sobreponerse a la adversidad, inspiran hasta el día de hoy. Más allá de la magia y los hechizos, la verdadera historia heroica de la Dama Smith es la de una mujer que, a pesar de las adversidades, nunca dejó de amar lo que hacía.