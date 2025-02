Delincuentes armados asaltan minimarket en Maipú y agreden a trabajadoras en violento ataque

Un grupo de delincuentes armados con cuchillos atacó a dos mujeres en un minimarket de Maipú, en un intento de robo que dejó a las víctimas con lesiones.

Detalles del asalto en Maipú

El incidente ocurrió el jueves por la tarde, alrededor de las 17 horas, en un minimarket ubicado en la calle Tres Poniente de la comuna de Maipú. Un grupo de al menos seis individuos ingresó al establecimiento con la intención de robar el dinero recaudado hasta ese momento. Durante el asalto, las dos mujeres que atendían el local fueron amenazadas en múltiples ocasiones y sufrieron agresiones físicas, incluyendo golpes y tirones de pelo.

Resistencia de las víctimas

A pesar de la situación de peligro, las mujeres intentaron defenderse lanzando diversos objetos a los delincuentes. En medio de los gritos y el forcejeo, los asaltantes finalmente decidieron huir del lugar. Una de las víctimas, quien fue brutalmente agredida, relató: “Le dije que me matara, pero era él quien se iba a ir preso”.

Reacción del esposo de la dueña

El esposo de la dueña del minimarket, quien no se encontraba presente durante el asalto, expresó su indignación tras el incidente. Al evaluar los daños, comentó: “Mi mujer reaccionó como una guerrera”. Además, manifestó su frustración ante la situación de inseguridad en el país, señalando: “Esto es un problema de Estado, pasan estas cosas y ¿Cuál es la solución? No pasa nada, llegan estos zánganos acá, asaltan y golpean a la gente, los detienen y no pasará nada”.

Medidas a tomar

El hombre también indicó que su familia tomará medidas para protegerse, afirmando: “Nosotros vamos a tomar medidas y nos vamos a armar, es complejo, ¿O quieren que me ponga a rezar un Padre Nuestro? Estamos viviendo en un país de mierda”. La situación refleja un creciente sentimiento de inseguridad entre los comerciantes y la población en general, ante la falta de soluciones efectivas para combatir la delincuencia.