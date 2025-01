La madre de Maite Orsini responde a acusaciones de “Primer Plano”: “Mienten, no fue mi departamento”

La madre de Maite Orsini respondió a las acusaciones emitidas en el programa Primer Plano sobre su hija, desmintiendo la información divulgada.

Desmentido de la madre de Maite Orsini

Maite Pascal, madre de la diputada Maite Orsini, se pronunció enérgicamente sobre las afirmaciones que se hicieron en el programa Primer Plano el pasado fin de semana. En el programa, se sugirió que en el departamento de Pascal se estaba llevando a cabo una fiesta, en la que supuestamente participaban tanto ella como su hija.

Reacción de Maite Pascal

En respuesta a estas afirmaciones, Maite Pascal desmintió rotundamente la información, afirmando: “¿Hasta cuándo Chilevisión? Mienten. Ese no es mi departamento, el mío no mira a esa calle. No fuimos parte de ninguna fiesta. ¿Qué les pasa?” Su declaración refleja una clara indignación ante lo que considera una falta de veracidad en la información presentada.

Críticas a la ética periodística

Además, Maite Pascal expresó su descontento con la forma en que los medios abordan la información, cuestionando: “¿No tienen mejores formas de tener rating que inventando mentiras?” También se refirió a los periodistas como “irresponsables, faltos de ética, ensañados con una mujer, que hacen daño por gusto. Un poco de empatía”, lo que subraya su preocupación por el impacto que tales afirmaciones pueden tener en la vida de su hija.

Contexto de la situación

La controversia surge en un contexto donde la figura pública de Maite Orsini ha sido objeto de atención mediática, lo que a menudo conlleva la difusión de rumores y especulaciones. La defensa de su madre pone de relieve la tensión entre la vida privada de los personajes públicos y la cobertura mediática que a veces puede ser sensacionalista.

La respuesta de Maite Pascal no solo busca proteger la reputación de su hija, sino que también plantea un debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la difusión de información veraz y ética.