Maly Jorquiera revela su aterradora experiencia durante el parto de su hijo Lucas en TVN

Maly Jorquiera compartió un impactante relato sobre el nacimiento de su hijo Lucas, fruto de su relación con Sergio Freire, en el programa “El medio día” de TVN. Durante su intervención, la humorista narró los detalles de un episodio crítico que vivió durante el parto.

Experiencia en el parto

En el marco de su participación en el programa, Jorquiera recordó que durante el proceso de dar a luz, sufrió una hemorragia severa que complicó gravemente su situación. La ex integrante del Club de la Comedia expresó: “Yo me fui al cielo, con mi mamá, y me dolía tanto cada vez que me revivían, que en verdad prefería estar muerta”. Este testimonio revela la intensidad del momento que vivió, donde la vida y la muerte parecían entrelazarse.

Visión de su madre

En medio de esta experiencia cercana a la muerte, Jorquiera mencionó que pudo ver a su madre, quien le instó a regresar a la vida con una frase contundente: “No me vengas a hueve.. para acá”. Este encuentro imaginario con su madre parece haber tenido un impacto significativo en su percepción de la vida y la muerte.

Reflexiones sobre la muerte

La conversación continuó con Latife Soto, quien ofreció su perspectiva sobre la experiencia de morir y regresar. Soto comentó: “Cuando no es tu minuto, los muertos te devuelven. Morir es una sensación agradable, pero volver, es doloroso”. Estas palabras resaltan la complejidad de la experiencia de la muerte y el sufrimiento que puede conllevar el regreso a la vida.

Retorno a la televisión

Jorquiera, tras un largo periodo de nueve años alejada de la estación estatal, también mencionó que había tenido diferencias con sus jefes, lo que añade un contexto a su regreso a la televisión. Su relato no solo se centra en el parto, sino que también refleja su trayectoria profesional y personal en el ámbito del entretenimiento.