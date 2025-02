Mandy Moore critica a Amazon por dejar un paquete en los escombros de la casa de sus suegros

La actriz Mandy Moore ha expresado su descontento hacia Amazon por la forma en que la empresa manejó la entrega de un paquete en la casa de sus suegros, que fue devastada por los recientes incendios en California. A través de sus redes sociales, Moore compartió una imagen que muestra un paquete de la compañía en medio de los escombros de la vivienda destruida.



En su publicación, la protagonista de This Is Us escribió: “Háganlo mejor, Amazon. ¿No podemos tener más discreción que dejar un paquete en una residencia que ya no existe? Esta es la casa de mi suegra y mi suegro”. Este incidente, que ocurrió el pasado martes, no solo llamó la atención de sus seguidores, sino que también llevó a Amazon a emitir una aclaración a medios como Fox News y People.

El portavoz de Amazon, Steve Kelly, comentó: “Nos comunicamos con la Sra. Moore a través de Instagram para disculparnos por esto y pedirle más información a sus suegros para que podamos investigar mejor lo que sucedió aquí”. Además, Kelly añadió: “Durante semanas, hemos aconsejado a quienes realizan entregas en nuestro nombre en el sur de California que sean discretos en las áreas que se vieron afectadas por incendios forestales, especialmente si se trata de realizar entregas en una casa dañada, lo que claramente no sucedió aquí”.

Mandy Moore también ha compartido su experiencia personal durante los incendios, que también afectaron su hogar. En sus redes sociales, relató cómo vivió el momento de la evacuación junto a su familia, mencionando que si no hubiera sido por la llamada de su cuñado, la situación podría haber sido mucho más grave. “Cruzamos la ciudad a toda prisa, esquivando árboles caídos en la autopista, hasta la seguridad de la casa de un querido amigo… Todo el tiempo, dando vueltas en la cama con una ansiedad desgarradora que nunca había experimentado antes, mientras los dos niños dormían profundamente entre nosotros”, escribió la actriz.

En el contexto de estos eventos, es importante recordar que en enero, Los Ángeles, California, fue escenario de un mega incendio que afectó a cientos de personas, incluidos varios rostros del espectáculo y residentes chilenos en la zona. Este incendio consumió más de 16.000 hectáreas y destruyó más de 10.000 estructuras. Además, se reportó que más de 20 personas perdieron la vida en los incendios de Palisades y Eaton.

Artistas y celebridades han mostrado su apoyo a los afectados, y durante eventos como la ceremonia de los Premios Grammy 2025 y los Critics Choice Awards 2025, se rindió homenaje a los rescatistas y bomberos que trabajaron en la contención de los incendios.