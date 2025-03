Remakes de thrillers noventeros: La mano mece la cuna y Mujer soltera busca en camino con actrices en negociaciones

A finales de 2024, 20th Century Studios anunció que se encuentra en proceso de desarrollo de un remake de La mano mece la cuna (The Hand That Rocks the Cradle, 1992). Este proyecto no será el único thriller de la década de los noventa que recibirá una nueva adaptación. Sony Pictures también está avanzando con sus planes para llevar nuevamente a la pantalla Mujer soltera busca (Single White Female, 1992), y ya se han mencionado dos nombres para los papeles principales: Jenna Ortega y Taylor Russell. El insider de la industria Jeff Sneider reveló que ambas actrices están en negociaciones con el estudio para protagonizar la película.

Jenna Ortega, quien ganó notoriedad gracias a la serie Merlina de Netflix, ha consolidado su carrera en el género de terror con su participación en la saga Scream y en la secuela de Beetlejuice, aclamada por la crítica. Además, ha estado involucrada en el reboot de Perdidos en el espacio y en el drama independiente Waves, así como en la película Hasta los huesos de Luca Guadagnino, que le valió reconocimiento internacional. Por su parte, Taylor Russell también ha sido reconocida por su trabajo en el género, destacando en la película Escape Room.

La historia original de Mujer soltera busca fue dirigida por Barbet Schroeder y se basa en la novela SWF Seeks Same de John Lutz. La trama sigue a Allison Jones, interpretada por Bridget Fonda, una diseñadora de software en Nueva York que, tras terminar un compromiso, decide buscar una compañera de piso. Pronto conoce a Hedra Carlson, interpretada por Jennifer Jason Leigh, una joven tímida que aparentemente es inofensiva y responde a su anuncio. Al principio, ambas desarrollan una estrecha amistad, pero la obsesión de Hedy hacia Allie se vuelve enfermiza. El comportamiento de Hedy se torna cada vez más perturbador, imitando el estilo de Allie y demostrando una peligrosa inestabilidad mental, lo que desata una escalada de eventos violentos y aterradores.

Por el momento, el proyecto de Mujer soltera busca no tiene un director ni un guionista confirmados. Según la producción, podría comenzar en algún momento del próximo año.