Crisis en el Betis: Pellegrini enfrenta presión tras solo tres victorias en diez partidos

Manuel Pellegrini enfrenta una situación complicada en el Real Betis, ya que su desempeño en la presente temporada ha sido considerado irregular. En los últimos diez encuentros, el equipo solo ha logrado obtener tres victorias, lo que ha generado incertidumbre entre los aficionados sobre la continuidad del entrenador chileno en el club español.



Declaraciones del presidente del Real Betis

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, se pronunció este miércoles en la previa del partido que el equipo disputará contra el Gent en Bélgica, correspondiente a los playoffs de la Conference League. Haro expresó su apoyo hacia Pellegrini, aunque también dejó claro que es necesario mejorar en los próximos encuentros.

“Está siendo un año irregular y es verdad que esta es una competición diferente. Ya el margen de error no lo tenemos, tampoco lo tenemos en La Liga y ahora hay que dar el do de pecho porque todos los partidos que tengamos de aquí en adelante son prácticamente finales”, afirmó el presidente.

En relación a la reciente derrota del equipo en Vigo, Haro comentó: “¿Cómo me tomé la derrota en Vigo? Pues mal, como cualquier bético, después de irnos 0-2 en el descanso, todo parecía que iba a ser un partido placentero y nos remontaron. Obviamente, no me gustó”.

Relación entre el presidente y el entrenador

El presidente también se refirió a la comunicación que mantiene con Pellegrini, indicando que existe un “diálogo fluido” entre el director deportivo y el entrenador, así como entre la directiva y el cuerpo técnico. “Entre todos tenemos que poner todo lo que tengamos a nuestra disposición para cambiar un poco la dinámica y esa irregularidad que se viene repitiendo durante todo el año”, añadió.

Haro destacó que aún queda un tercio de la temporada y que el equipo tiene la oportunidad de revertir la situación. “Tenemos prácticamente un tercio de temporada y tenemos ahora una eliminatoria muy interesante, o sea que todavía podemos enmendar esta irregularidad que venimos acusando durante el año”, sostuvo.

Expectativas para el futuro

El presidente del Real Betis se mostró optimista respecto a los próximos partidos, señalando que es fundamental realizar cambios para obtener mejores resultados. “Hay una máxima en el mundo empresarial, que yo creo que es aplicable a todos los órdenes de la vida, que si haces lo mismo vas a tener los mismos resultados, entonces si tienes que modificar cosas, se tendrán que modificar”, expresó.

Finalmente, Haro enfatizó la importancia de los próximos encuentros, indicando que el equipo no puede permitirse un mal desempeño. “Son cosas que pasan. A mí me gustaría jugar, pero yo no juego y son ellos, con la ayuda nuestra, los que tienen que sacar el resultado. Ya no hay margen, es verdad que tenemos un partido de vuelta, pero no podemos hacer un mal partido porque nos podemos complicar claramente ya el pase a la siguiente ronda”, concluyó.