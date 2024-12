Descubre los snacks nocturnos que mejoran la calidad del sueño según expertos en salud

El verano puede dificultar el descanso debido a las altas temperaturas y la exposición prolongada a la luz natural, que pueden alterar los ritmos circadianos. Sin embargo, además de mantener una rutina de descanso, hay ciertos snacks nocturnos que pueden ser la clave para conciliar el sueño.

Importancia de la alimentación en el sueño

Marc Milstein, investigador en salud cerebral y autor del libro ‘The Age-Proof Brain: New Strategies to Improve Memory, Protect Immunity, and Fight Off Dementia’, asegura que realizar pequeños cambios en lo que comes antes de acostarte puede marcar una gran diferencia en la calidad de tu sueño. Uno de sus principales consejos es optar por alimentos ricos en carbohidratos complejos, fibra y proteínas, ya que estos no solo promueven la saciedad durante la noche, sino que también regulan los niveles de azúcar en la sangre, evitando picos o caídas bruscas que interrumpen el sueño.

Snacks recomendados para mejorar el sueño

La avena se lleva el primer lugar entre los snacks recomendados antes de dormir. Milstein explica que este carbohidrato complejo no causa fluctuaciones significativas en los niveles de azúcar en la sangre y ofrece múltiples beneficios para el descanso:

Melatonina : Hormona que regula el ciclo del sueño.

: Hormona que regula el ciclo del sueño. Magnesio : Relaja los músculos, preparando el cuerpo para dormir.

: Relaja los músculos, preparando el cuerpo para dormir. Fibra y proteína: Ayudan a mantener la sensación de saciedad durante toda la noche.

Otros alimentos que te ayudarán a dormir

Además de la avena, Milstein recomienda:

Plátanos y almendras : Ricas en magnesio, esencial para la relajación muscular y la calidad del sueño.

: Ricas en magnesio, esencial para la relajación muscular y la calidad del sueño. Yogur griego : Siempre que sea alto en proteína y bajo en azúcar, contribuye a mantener niveles estables de energía durante la noche.

: Siempre que sea alto en proteína y bajo en azúcar, contribuye a mantener niveles estables de energía durante la noche. Tostadas integrales: Este carbohidrato complejo se digiere lentamente y favorece la liberación de serotonina, un neurotransmisor clave en la regulación del sueño.

Según Johns Hopkins Medicine, consumir carbohidratos complejos como la avena o el pan integral antes de acostarse estimula la producción de serotonina. Este químico cerebral no solo ayuda a relajar el cuerpo, sino que también influye en la calidad y duración del sueño. Además, el magnesio presente en alimentos como las almendras y las bananas juega un papel crucial en la relajación muscular y en la prevención de los despertares nocturnos.