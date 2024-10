Chilavert apoya a Suárez y critica a Bielsa por su trato a las figuras en el fútbol uruguayo

Chilavert critica el estilo de Marcelo Bielsa y respalda a Luis Suárez en medio de la controversia sobre la selección uruguaya.

La controversia en torno a la selección uruguaya de fútbol y su director técnico, Marcelo Bielsa, ha cobrado un nuevo impulso con la intervención de José Chilavert, ex arquero paraguayo. Las recientes críticas de Luis Suárez hacia Bielsa, en las que el delantero uruguayo cuestionó el trato que el entrenador argentino ha dispensado a los jugadores durante su gestión, han encontrado eco en las declaraciones de Chilavert, quien no dudó en respaldar a Suárez y recordar sus propias experiencias con Bielsa en el pasado.

En una entrevista concedida a Radio Ñandutí, Chilavert, conocido por su carácter fuerte y su franqueza, se refirió a las tensiones que vivió durante su etapa en Vélez Sarsfield en los años 90, cuando Bielsa era el director técnico del club. “Siempre pelea líderes, le gustan figuras porque figura es él”, afirmó Chilavert, recordando la amargura de los conflictos que tuvo con el entrenador. Relató un incidente específico de la pretemporada de 1998, cuando Bielsa lo apartó del plantel tras un altercado. “Maltrató a un compañero y salté a su defensa. Le dije todo en la cara que pensaba de él. Ahí empezamos el lío. Me sacó la capitanía y me prohibió patear tiros libres”, recordó el ex arquero.

Chilavert continuó narrando un episodio en un partido contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy, donde, a pesar de la prohibición, decidió patear un tiro libre y anotó un gol. “Mis compañeros querían abrazarme, pero miraban al técnico”, comentó, lo que refleja la tensión existente entre el equipo y Bielsa.

La crítica de Chilavert hacia Bielsa no es nueva; ha manifestado en ocasiones anteriores su desaprobación por el estilo de conducción del entrenador argentino, a quien ha calificado como “socialista Mercedes Benz”. Según Chilavert, Bielsa necesita demostrar liderazgo frente a los jugadores más jóvenes, y su enfoque puede resultar problemático. “Por algo dirige grandes clubes en Europa. Siempre buscó equipos de mediana categoría y chicos para maltratar a los experimentados, eso es imposible”, sentenció.

Luis Suárez, por su parte, también ha lanzado duras críticas hacia Bielsa, afirmando que “de Copa América tengo un libro que contar” y refiriéndose a situaciones en las que se planteó jugar en la selección. Suárez mencionó que algunos jugadores, como Canobbio, fueron dejados en el banco, lo que consideró comprensible, pero también expresó su descontento con la falta de respeto hacia los futbolistas. “Un jugador está 26 días para hacer ejercicios y luego se le trata como sparring. Es una falta de respeto absoluto”, afirmó Suárez.

En defensa de Bielsa, Claudio Husaín, quien fue parte de la selección argentina durante cinco años, expresó su apoyo al director técnico. Husaín comentó que, a menos que Bielsa haya cambiado drásticamente, es difícil creer que trate mal a la gente que trabaja en el predio. “No pienso solo yo, los chilenos también pueden decir lo mismo. Es imposible, te firmo un cheque en blanco”, recalcó Husaín. Además, destacó que Bielsa es muy vehemente y que, generalmente, cuando los resultados no son favorables, utiliza ofensivas.

Chilavert también aprovechó la oportunidad para trazar un paralelo entre la situación actual de la selección uruguaya bajo Bielsa y la de la selección ecuatoriana bajo Gustavo Alfaro. Aunque reconoció que la situación en Ecuador es menos problemática, dejó claro que ha notado un cambio significativo en el equipo. “Todo el mundo habla maravillas de Sócrates y Platón. Yo diría que ellos salieron campeones del mundo. Es lírico, está bien. Lo que me gustó de Brasil es su agresividad, pero no hemos cambiado nada”, apuntó.

Finalmente, Chilavert expresó su deseo de que la selección uruguaya pueda recuperar su identidad y mantener la energía y agresividad que la caracterizaba. “Ojalá podamos seguir manteniendo esa energía, agresividad. Nosotros perdimos nuestra identidad, ojalá recuperarla. Habla lindo, ahora hay que recurrir a las virtudes y la capacidad del sistema”, concluyó.