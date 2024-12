River Plate busca refuerzos clave mientras Enzo Pérez y Boselli evalúan su futuro

Marcelo Gallardo no se mostró satisfecho con el desempeño de River Plate durante el segundo semestre de 2024. Desde su llegada al club, el Muñeco ha intentado reimplantar su estilo de juego característico, pero hasta el momento no ha logrado realizar cambios significativos en el equipo. De cara a la próxima temporada, el cuerpo técnico del Millonario se encuentra enfocado en recuperar la posición de privilegio en el fútbol argentino, y para ello, la incorporación de nuevos refuerzos será crucial. En este contexto, Enzo Pérez ha decidido no continuar en Estudiantes y está a un paso de regresar a Núñez. Además, un compañero de Pérez en el equipo platense también tiene posibilidades de unirse al club.

Tras consagrarse nuevamente campeón con Estudiantes, Enzo Pérez anunció que no renovará su contrato con el club y todo indica que será el primer refuerzo de River para la temporada 2025. Dentro del plantel de Estudiantes, que se coronó campeón en dos ocasiones durante el año, hay otro jugador que podría regresar al Millonario, al igual que el excapitán. Este jugador es Sebastián Boselli, quien se encuentra a préstamo en Estudiantes desde agosto de 2024.

Boselli dejó River debido a que no contaba con la consideración de Gallardo para el segundo semestre de 2024. En Estudiantes, ha logrado destacarse y el Millonario podría ejercer la opción de repesca que tiene sobre él. El préstamo del uruguayo en el club platense se extiende hasta diciembre de 2025, pero en su contrato existen dos oportunidades de repesca: una en diciembre de 2024 y otra en julio de 2025. Esto lo convierte en una opción viable para el Muñeco al pensar en el futuro del equipo.

En cuanto a su posible regreso a River, Boselli ha expresado dudas sobre su retorno tras finalizar su préstamo en Estudiantes. Al ser consultado sobre su futuro, el defensor no pudo ofrecer una respuesta definitiva y subrayó que su salida fue una oportunidad para crecer. Boselli tiene contrato con River hasta diciembre de 2026.

Empezó a reflexionar sobre su situación diciendo: “La verdad es que eso no te lo puedo decir (si va a volver). Es una salida para crecer y mejorar, pero después ya hay muchos factores… (Gallardo) fue muy sincero conmigo. Tenía la opción de quedarme y pelearla, pero con base en lo que me dijo y a lo que venía pensando, tuve que tomar una decisión, que creo que fue la mejor”, reveló el defensor en una entrevista con Sport 890.