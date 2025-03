River enfrenta críticas y expectativas mientras Higuaín defiende a Gallardo y pide tiempo para el equipo

River Plate atraviesa un momento complicado en su desempeño futbolístico desde el regreso de Marcelo Gallardo como director técnico. A pesar de su exitosa trayectoria, el Muñeco no ha logrado que su filosofía de juego se implemente de manera efectiva en el equipo, lo que ha generado un distanciamiento entre los aficionados y el rendimiento del plantel. En este contexto, el entrenador ha sido objeto de críticas por sus decisiones tácticas, aunque también ha recibido apoyo de exjugadores del club.

El análisis de Jorge Higuaín

Jorge Higuaín, exjugador de River y padre de Gonzalo Higuaín, ha compartido su perspectiva sobre la situación actual del club. En sus declaraciones, Higuaín argumentó que el equipo de Gallardo aún no ha alcanzado su máximo potencial y que es necesario otorgar más tiempo al entrenador para que logre que los jugadores se adapten y comprendan su estilo de juego. Higuaín destacó que la construcción de un gran plantel se complica debido a que los clubes internacionales están interesados en fichar a las jóvenes promesas del fútbol argentino, lo que dificulta la continuidad de los talentos en el país.

El exdefensor enfatizó: “¿Quién va a discutir a Marcelo? Le dio a River la gloria. Una trayectoria tremenda como jugador y después como entrenador, obtuvo títulos que son imborrables para todo el mundo River. Es muy difícil constituir grandes equipos. Porque los chicos, los buenos chicos de acá de la Argentina se van muy jovencitos, con lo cual vos llegás, los ponés en Primera, reluce y se va. River trajo bastante. Hay que esperar que se ensamble y eso no es de un día para el otro”, en una entrevista con La Página Millonaria.

El objetivo de River Plate

En otro orden de ideas, Higuaín también subrayó el objetivo que tiene River Plate en cada temporada, el cual ha sido constante a lo largo de la historia del club. El exjugador mencionó que todos los miembros del equipo son conscientes de que en River solo se acepta la victoria. Resaltó la alta exigencia que implica formar parte de la institución, afirmando que siempre ha sido así.

El club se encuentra en la fase de preparación para el inicio de la Copa Libertadores, que es considerado su principal objetivo. Higuaín expresó: “Lo sabe el técnico y lo saben cada uno de los jugadores. Vos para jugar en River tenés que estar preparado. Tenés que saber que la palabra perder no existe, es solo ganar, eso lo tenés que tener incorporado, viniste a un club que tenés que ganar: no hay otra. Tenés que dar todo en cada partido, con cada rival, de local, de visitante. Siempre fue así River, no es fácil, no es que es de ahora”.