“Gaudio revela anécdotas sorprendentes sobre su rivalidad con Ríos: “Me hacía sentir un tarado”

En los últimos años de su carrera como tenista, Marcelo ‘Chino’ Ríos continuó deslumbrando con su talento único e irrepetible. Un testigo de su grandeza fue el argentino Gastón Gaudio, quien no solo no pudo vencerlo en ningún partido, sino que tampoco logró ganar un solo set. Años después de su retiro, el campeón de Roland Garros en 2004 no se cansó de repetir públicamente la ‘paternidad’ que el ex número uno del mundo tenía sobre él, reconociendo que Ríos lo “hacía sentir un tarado” dentro de la cancha y compartiendo algunas anécdotas memorables.

La rivalidad entre Ríos y Gaudio

Entre 2002 y 2003, los dos tenistas sudamericanos se enfrentaron en cinco ocasiones, y en cada uno de esos encuentros, el ‘Chino’ salió victorioso sin ceder un solo set, lo que dejó a Gaudio con una de sus peores pesadillas en su carrera deportiva. En una entrevista homenaje en Fox Sports en 2008, Gaudio confesó que el único jugador que le quedó como una espina clavada fue Ríos.

Las palabras de Gaudio

“Me gustaba mucho como jugaba y nunca en mi vida le pude ganar, ni le voy a ganar. Me parecía tan fenómeno jugando al tenis que me hubiese gustado hacer algo más contra él”, expresó el argentino con una risa nerviosa. En 2011, Gaudio volvió a hablar de su ‘trauma’ con Ríos, asegurando que el tenista que más odiaba enfrentar era el chileno. “Sentía que me sobrepasaba en el talento. No podía entrar a la cancha. Me hacía sentir un tarado dentro de ella, me paseaba”, remató el nacido en Adrogué, Buenos Aires.

Historial de enfrentamientos

El historial entre Ríos y Gaudio es contundente: cinco victorias para el ‘Chino’ sin perder un solo set. La primera vez que se enfrentaron fue en la primera ronda del Masters de Cincinnati en 2002, donde Ríos, que ocupaba el puesto n°24 del ranking ATP, se impuso con un claro 6-3 y 6-2. Gaudio, en ese momento en el puesto n°21, había ganado sus dos primeros títulos de ATP ese año, pero no pudo hacer frente al talento de Ríos.

Dos meses después, en el Masters de Madrid, Ríos volvió a vencer a Gaudio, esta vez con un resultado de 6-2 y 6-2, en menos de una hora de juego, incluso después de haber revertido seis puntos de quiebre en la última manga.

Un año después, en el ATP de Viña del Mar de 2003, se volvieron a encontrar en los cuartos de final. A pesar de que Ríos había caído en el ranking hasta el puesto 37, logró una victoria contundente por 6-3 y 6-2, reafirmando su dominio sobre Gaudio.

En el Masters de Indian Wells, el encuentro se dio de manera inesperada, ya que Gaudio reemplazó a André Agassi debido a una lesión. Sin embargo, el partido duró solo 14 minutos, ya que Gaudio abandonó el encuentro por dolores estomacales cuando el marcador estaba 4-0 a favor de Ríos.

El último enfrentamiento entre ambos se produjo en la Copa Mundial por Equipos de 2003 en Düsseldorf, Alemania, donde Ríos, por petición de Gaudio, se enfrentó a él. Ríos ganó el partido con un doble 6-3, lo que contribuyó a que Chile obtuviera su primer título mundial.

Anécdotas y momentos memorables

Gaudio también ha compartido anécdotas sobre su relación con Ríos. En una entrevista en el programa argentino Perros de la Calle, relató un episodio curioso que ocurrió después de que Ríos quedara eliminado en un torneo en Basilea, Suiza. “Jugué tipo 7 de la tarde y pierdo 6-1 y 6-2. Vuelvo al hotel, entro al lobby y veo al ‘Chino’ en las mesas del bar. Ya eran como las 10 de la noche y estaba vestido de tenis, siendo que su partido había terminado a las 3 de la tarde. Lo veo con short, con el bolso de las raquetas y en una mesa con 17 cervezas”, contó Gaudio.

La respuesta de Ríos sorprendió a Gaudio: “Le digo: ‘¿Pero me estás jodiendo? No subiste ni a cambiarte’. Él me dice: ‘Hoy se sale, Gato’”. Después de beber, ambos terminaron en un bar exclusivo, donde Ríos continuó su comportamiento festivo hasta altas horas de la madrugada.

Gaudio recordó que Ríos incluso entró al baño de mujeres, lo que llevó a un guardia a echarlo del local. “Cae y se queda mirando frente al boliche. Yo adentro y él afuera. Salgo y estaba el Chino tirado. Le digo: ‘¿Pero estás enfermo de la cabeza? ¿Cómo haces eso? Es obvio que te iban a echar’”, relató el argentino.

En 2020, Ríos respondió a estas anécdotas en una entrevista con Álex Rossi, donde calificó a Gaudio de “mitómano”, afirmando que “tiene una personalidad muy extraña” y que la historia era una invención. En 2023, en el programa Podemos Hablar de CHV, reafirmó sus comentarios, diciendo que Gaudio “inventaba historias” y que no recordaba haber salido con él, aunque reconoció que era simpático.