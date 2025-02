Audios revelan implicaciones de Parived en compra de joyas y relojes de lujo de origen ilícito

Un análisis reciente revela la implicación de Marco Antonio López Spagui, conocido como Parived, en la compra de relojes de lujo y joyas obtenidas de manera ilícita. Esta información proviene de una serie de audios a los que tuvo acceso Mega Investiga, los cuales fueron analizados por peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) en el contexto del denominado Caso Relojes. Este caso ha permitido desmantelar una organización criminal que involucra a la expareja de la animadora Tonka Tomicic.

La investigación ha revelado más de 20 mil registros que han sido fundamentales para esclarecer las actividades delictivas de la banda. A pesar de la conexión de Parived con estos actos, la Fiscalía ha determinado que Tomicic no tenía conocimiento ni responsabilidad en las acciones ilegales de su exmarido. De hecho, se ha informado que la animadora habría solicitado la devolución de las pertenencias que fueron incautadas en su hogar.

Uno de los audios más reveladores incluye una conversación entre Parived y Estrella Dinamarca, una empresaria con más de 35 años en el negocio de la venta de joyas, quien ha sido identificada por el Ministerio Público como líder de una de las organizaciones criminales involucradas. En esta conversación, Parived discute la entrega de una “piedra” de alto valor que planea comercializar en el extranjero. La transcripción de la conversación es la siguiente:

Parived: Estrellita, ¿qué novedades me tienes?

Estrella: Te mostré la piedra, lo que pasa es que yo no soy experta en sacar fotos.

Parived: Me interesa que me la pases. Mira, yo me voy de viaje mañana en la noche, pero si me la pasas antes, podemos hacer algo. Si me la puedes pasar por cinco días, una semana. Yo vuelvo el día viernes. Yo viajo, la puedo vender, la puedo transar, pero me tienes que dar un precio y ver la calidad.

Estrella: La calidad de la piedra está impeque. Está impecable. Es letra K, pero es de 4,40 quilates.

Parived: Avísame si está en su negocio y me lo pasas y yo la puedo mover, voy a otros países, la puedo mover, la puedo transar o se la puedo dejar a mi señora, pero tengo que verla y mostrársela a un experto que es capo, ¿te tinca?

Estrella: Sí, yo te aviso y hablamos.

Otro audio revela una conversación entre Parived y un conocido, donde menciona un reloj de lujo que había adquirido recientemente de Jaime Quiroz, quien es considerado el brazo operativo de Estrella Dinamarca. En esta charla, Parived expresa su entusiasmo por el reloj:

Dani, ¿tú conoces la marca Tudor? Me acaban de pasar un reloj súper bonito. Me voy a quedar con él, azul nuevo, precioso. Tudor nuevo, nuevo, de titanio. Bello, que no lo puedes creer de bello.

Además, se ha documentado otra conversación entre Parived y Domingo Jalil, conocido como el “rey del artificio”, en la que Parived solicita financiamiento para la compra de un reloj de lujo. Jalil, según la investigación, actuaba como financista, proporcionando dinero en efectivo a cambio de cheques, cobrando una comisión por este servicio. La conversación se desarrolla de la siguiente manera:

Parived: Dominguito, ¿cómo estás?

Domingo: Hola, Antonio. Escuálido, escuálido por esta semana.

Parived: Hoy día tengo la posibilidad de hacer una compra de un reloj bien bonito. Un reloj que me lo venden en nada.

Domingo: Pero para mañana, poh.

Parived: Es que no te quiero amarrar, poh. De repente no puedes. ¿Cuánto me puedes pasar mañana?

Domingo: No sé, poh. ¿Cuánto es?

Parived: La pieza la puedo vender en 15 mil dólares y a mí me piden cinco palos (cinco millones). No me piden nada, poh.

Domingo: Ya, poh. Yo te los tengo para mañana.

Parived: Eso sí, (el reloj) no tiene caja ni documento ni nada, pero me da lo mismo. Al comprador le da lo mismo.

Domingo: No, si eso es problema tuyo.

Estos audios y las conversaciones reveladas son parte de la investigación en curso sobre el Caso Relojes VIP, que continúa desarrollándose con el análisis de más pruebas y testimonios.