Revelan inquietante experiencia de Pamela Díaz con el gurú Parived y su conexión con Sergio Lagos

El exesposo de Tonka Tomicic, Marco Antonio López, conocido popularmente como Parived, ha sido objeto de atención mediática no solo por su relación con la presentadora, sino también por su reputación como un gurú espiritual. En un reciente programa titulado Hay que Decirlo, la panelista Pamela Díaz compartió una experiencia personal que tuvo con Parived durante su participación en el programa La Movida del Festival en 2010, el cual era conducido por Tonka Tomicic y Sergio Lagos.

La advertencia de Parived

Pamela Díaz relató que en una ocasión, Parived le advirtió que debía tener cuidado con Sergio Lagos, ya que este iba a enfrentar un problema en una parte de su rostro. Según sus palabras, “En un momento Parived me dice a mí que tuviera cuidado porque Sergio Lagos iba a tener algo en parte de su rostro, que había que informarle a Sergio”. Esta advertencia llevó a Díaz a actuar, y decidió contarle a Manuel Lagos, hermano de Sergio, sobre la predicción.

La operación de Sergio Lagos

Tres días después de la advertencia, Sergio Lagos fue sometido a una operación de urgencia en la Clínica Las Condes debido a un quiste en su cara, que resultó ser un melanoma. Pamela Díaz recordó este evento, afirmando: “A los tres días, Sergio fue operado de urgencia en la Clínica Las Condes porque tenía un quiste (en la cara), un melanoma, algo así”.

Consecuencias de la situación

La situación tuvo repercusiones en la carrera de Pamela Díaz. Ella mencionó que, tras el incidente, continuó trabajando en varios programas y llegó a aparecer en portadas de revistas. Sin embargo, también reveló que fue despedida del programa La Movida del Festival y que le pagaron su sueldo completo para que no hablara sobre lo sucedido. “Obviamente, no querían que fuera la coanimadora con la Tonka. Sergio no podía porque estaba en la clínica, me bajaron y me pagaron toda mi plata para que me quedara callada”, concluyó Pamela Díaz.