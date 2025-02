Marco Jerez lanza enigmático descargo sobre deudas y su vida junto a Mako en redes sociales

Un enigmático y potente descargo fue compartido por Marco Jerez, reconocido como una figura destacada en el ámbito del bordado de alta costura. En el año 2016, durante una entrevista íntima con Paula, Jerez reveló que colaboraba con 15 diseñadores de manera simultánea. Además, ofreció detalles sobre su vida solitaria junto a Mako, su perro, a quien entrenaba para que lo asistiera en el futuro, dado que había sido diagnosticado con cáncer de páncreas en 2006. Esta semana, a través de sus redes sociales, Marco publicó una de sus fotos más recientes junto a su mascota y recordó que “próximamente vuelven las Galas del Festival de Viña del Mar”.

Revelaciones sobre deudas y relaciones en el mundo del diseño

En su publicación, Jerez mencionó que “la persona que más me debe en dinero ha dado entrevistas, ha mostrado todos sus vestidos en televisión y lo extraño es que ninguno de los que bordé yo, y no me pagó, aparece”. Aunque no especificó nombres, dejó entrever que había una relación tensa con un cliente que no había cumplido con sus obligaciones financieras. Además, continuó diciendo que “ya me informaron que pidió no mostrar en pantalla ninguno” de los vestidos que él había bordado.

La lucha por recursos y agradecimientos

En su mensaje, Marco también expresó su preocupación por la situación económica que enfrenta, afirmando: “Mientras tanto, Mako y yo seguimos esperando tener recursos suficientes para nuestros medicamentos y tratamientos”. Agradeció a quienes lo han apoyado, diciendo: “Sin ustedes, nosotros ya no estaríamos”. En un tono reflexivo, añadió: “Un cliente no es un hermano, por mucho que te lo repita, por mucho que quieras creerlo… hay que entender eso. Gracias de corazón”.

Reflexiones sobre la exposición personal

Finalmente, Jerez se disculpó por la fotografía que había compartido, comentando: “Perdón por la fotografía, muero de vergüenza, hay muchas personas que les molesta el exhibicionismo, es primera vez que subo una”. A pesar de no aclarar a quién se refería en su publicación, los comentarios de sus seguidores sugirieron que podría tratarse de Pato Moreno.

