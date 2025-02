Nuevo hallazgo de restos humanos reaviva la búsqueda de doña María Elcira Contreras en Valparaíso

A más de nueve meses de la desaparición de doña María Elcira Contreras, su familia continúa con la búsqueda, y recientemente ha surgido un nuevo antecedente que podría arrojar luz sobre lo que ocurrió con la adulta mayor. Este nuevo desarrollo se relaciona con el hallazgo de restos humanos en la ciudad de San Felipe, en la región de Valparaíso, específicamente una mano que fue encontrada en la ribera norte del Río Aconcagua, la cual podría corresponder a una persona de más de 70 años de edad.

Detalles del hallazgo

La nieta de María Elcira Contreras, Carla Hernández, compartió información sobre el descubrimiento, indicando que consultó a la Policía de Investigaciones (PDI) y le informaron que se trataba de una mano pequeña, cuya antigüedad no se podía determinar de inmediato. “Pregunté a la PDI y dijeron que era una mano pequeña que no se podía descartar larga data, y que debíamos esperar que el SML de San Felipe determine la identidad a través de la huella“, expresó Hernández a La Cuarta.

La situación actual de la investigación

Carla Hernández también mencionó que se siente en una situación muy vulnerable debido a la incertidumbre que rodea el caso. “Esto fue hace semanas, pero resulta que el viernes pregunté y ahora la mano se fue a Santiago, porque no pudieron establecer la identidad“, agregó.

En cuanto a los próximos pasos en la investigación, Hernández comentó que están a la espera de que se realicen más análisis en Santiago. “Verán si pueden determinarla allá. Y si no, recién nos llamarían para el ADN, para descartar que sea de mi abuela (…) Quizás no es, pero cada vez que encuentran algo es imposible no pensar en que podría ser ella“, dijo.

Contexto de la desaparición

Es importante recordar que María Elcira Contreras desapareció en mayo del año pasado, justo después del Día de la Madre, desde el fundo Las Tórtolas, ubicado en Limache, a pocos kilómetros de la comuna de San Felipe. La familia ha estado en constante búsqueda desde entonces, esperando respuestas sobre su paradero.