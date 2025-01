Coté López reflexiona sobre su difícil 2024 tras pérdidas personales y un violento incidente: “Quedé con una mesa con dos patas”

María José López, conocida como Coté, fue invitada al programa «Plan Perfecto» de Chilevisión, donde compartió su experiencia sobre el difícil año 2024 que enfrentó, marcado por dos pérdidas significativas en su vida.

Desafíos personales en 2024

López mencionó que el inicio de 2025 también ha sido complicado, ya que fue víctima de una violenta encerrona. En el transcurso de la conversación, recordó que el año anterior fue especialmente duro, ya que sufrió la pérdida de su abuela, a quien cariñosamente llamaba «Nona», y también confirmó su separación matrimonial de Luis Jiménez, con quien estuvo durante 19 años.

Reflexiones sobre la pérdida

La empresaria expresó: “Fue un año muy difícil, diferente, el peor año de mi vida, porque si tú tienes una mesa, de la mesa perdí dos pilares”. En este sentido, explicó que la separación y la pérdida de su abuela fueron eventos devastadores en su vida. “Me separé después de 19 años y perdí a mi Nona, que era la persona más importante de mi vida (…) era la persona que me criaba, hablaba todos los días con ella, era mi apoyo. Quedé con una mesa con dos patas y soy súper positiva, siempre riendo”, añadió.

Manteniendo una actitud positiva

A pesar de las adversidades, María José López aseguró que ha intentado mantener una actitud optimista. “En las situaciones peores trato de estar bien, y siempre ha sido así. El duelo no es lineal, sube y baja. De repente amanezco bien y al otro día no me quiero levantar y quiero estar acostada”, comentó, reflejando la complejidad del proceso de duelo.

El papel de sus hijos

La influencer también destacó la importancia de sus hijos en su vida, reconociendo que son un pilar fundamental que le ayuda a enfrentar los desafíos. “Lo más importante para mí son mis hijos. Está bien que los niños te vean llorar. Ya di vuelta la página, y ahora voy con todo”, concluyó, enfatizando su compromiso de seguir adelante a pesar de las dificultades.