La ausencia de María José Quintanilla en Viña 2025 genera especulaciones y declaraciones confusas

La sorpresiva ausencia de María José Quintanilla en el Festival de Viña 2025 ha suscitado diversas especulaciones y comentarios entre los seguidores del evento. La exfigura de Rojo y actual rostro de Mega no solo sorprendió por no estar entre los invitados a la Gala, sino que también dejó a los espectadores esperando verla como coanimadora en la Quinta Vergara, un rol que fue asumido por otros compañeros de canal como Paola Volpato y Pancho Melo.

Declaraciones de María José Quintanilla

Tras varios días de silencio respecto a su ausencia, María José Quintanilla finalmente rompió el misterio al hablar con el programa Plan Perfecto de Chilevisión. Desde Frutillar, donde participó en un evento municipal, Quintanilla se limitó a comentar que la razón de su ausencia debía ser aclarada por su canal. En sus palabras, “Yo creo que esa información más bien la debe respaldar el canal. Ahí tienes que preguntarle al jefe”, añadiendo que “ahora estoy disfrutando esta noche en Frutillar”.

Información adicional sobre su situación

La periodista Cecilia Gutiérrez aportó nuevos antecedentes sobre la situación de María José Quintanilla. Según Gutiérrez, antes del Festival, la cantante recibió una atractiva oferta de otro canal. Sin embargo, decidió renovar su contrato con Mega con la promesa de participar en el certamen, lo que finalmente no se concretó. Además, Gutiérrez mencionó que el mánager de la cantante habría puesto trabas en las negociaciones, lo que impidió llegar a un acuerdo sobre los montos para que Quintanilla pudiera actuar en la Quinta Vergara.

Reacciones del director del Festival

Para abordar la pregunta sobre por qué María José Quintanilla no fue considerada para el evento, el programa indagó con Daniel Merino, director ejecutivo del Festival de Viña. Merino respondió: “No lo sé, en mi carpeta no estuvo. Me encantaría (que estuviera), me encantaría”. Estas declaraciones reflejan la sorpresa y el interés por parte de la organización del festival en contar con la presencia de la artista.